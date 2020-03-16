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Новый посол США в Москве назвал любимое блюдо русской кухни
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РИА Новости

Новый посол США в Москве назвал любимое блюдо русской кухни

16:39 16.03.2020 (обновлено: 16:40 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что ему нравятся уральские пельмени.
"Многие советовали мне попробовать пельмени, и я рад, что наконец-то попробовал традиционные уральские пельмени! Они невероятно вкусные", - написал посол в аккаунте американского посольства в Twitter.
Салливан в эти дни находится с визитом в Екатеринбурге. Как сообщили в посольстве США, глава дипмиссии встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, посетил Храм на Крови, мемориал жертв политических репрессий и президентский Центр Бориса Ельцина.
В любви к пельменям признавались и предшественники Салливана на посту посла в России. Так, Джон Теффт, занимавший эту должность с 2014 по 2017 год, ввел пельмени в меню приемов резиденции Спасо-Хаус (особняк в центре Москвы). Его преемник Джон Хантсман также говорил, что ему нравятся пельмени со сметаной.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
15 марта, 22:35
Новый посол США заявил, что доволен тем, как его принимают в России
201400010
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РоссияДжон СалливанМоскваЕкатеринбургСШАОбщество
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