Новый посол США в Москве назвал любимое блюдо русской кухни

"Многие советовали мне попробовать пельмени, и я рад, что наконец-то попробовал традиционные уральские пельмени! Они невероятно вкусные", - написал посол в аккаунте американского посольства в Twitter.

Салливан в эти дни находится с визитом в Екатеринбурге. Как сообщили в посольстве США, глава дипмиссии встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, посетил Храм на Крови, мемориал жертв политических репрессий и президентский Центр Бориса Ельцина.

В любви к пельменям признавались и предшественники Салливана на посту посла в России. Так, Джон Теффт, занимавший эту должность с 2014 по 2017 год, ввел пельмени в меню приемов резиденции Спасо-Хаус (особняк в центре Москвы). Его преемник Джон Хантсман также говорил, что ему нравятся пельмени со сметаной.