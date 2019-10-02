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РИА Новости

Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам

21:30 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что у него другие данные о числе невыданных американских виз российской делегации для участия 74-й сессии Генассамблеи ООН.
"Я не могу комментировать индивидуальные запросы. Эти данные защищены законом. Я могу лишь сказать, что у нас было более чем 200 запросов с российской стороны и более 200 были удовлетворены. Но некоторые запросы не были удовлетворены. Однако индивидуально я не могу никого обсуждать", - сказал он.
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
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"По моим данным, эта цифра не доходила до 13, там были другие цифры, меньше", - уточнил он.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииДжон ХантсманГенеральная Ассамблея ООНРоссияСШАВ мире
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