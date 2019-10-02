Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что у него другие данные о числе невыданных американских виз российской делегации для участия 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я не могу комментировать индивидуальные запросы. Эти данные защищены законом. Я могу лишь сказать, что у нас было более чем 200 запросов с российской стороны и более 200 были удовлетворены. Но некоторые запросы не были удовлетворены. Однако индивидуально я не могу никого обсуждать", - сказал он.

"По моим данным, эта цифра не доходила до 13, там были другие цифры, меньше", - уточнил он.