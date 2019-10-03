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РИА Новости

Эксперты рассказали, как смена посла повлияет на отношения России и США

16:36 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ожидать, что с приходом нового посла США в РФ произойдет потепление в отношениях двух стран вряд ли стоит, очередной глава американской дипмиссии будет вновь ограничен в своих действиях, заявили эксперты в ходе дискуссии, прошедшей в МИА "Россия сегодня" в четверг.
"Кто бы ни был новым послом, вряд ли он сможет сделать многое. Ситуация сказывается на возможностях посла в части реализации его функций. У США просто отсутствует четкая повестка дня в этом вопросе", - заявил директор Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.
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"Залп в позиционной войне". Политолог о желании Трампа "поладить" с РФПрезидент США Дональд Трамп пообещал "поладить" с Россией. Что он мог иметь в виду, предположил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
Он напомнил, что в настоящий момент, помимо санкций, РФ и США обменялись и шагами по дипломатической линии, в результате чего Российская Федерация в том числе лишилась доступа к некоторой своей дипсобственности в Соединенных Штатах. По его словам, как только РФ получит сигнал для улучшения отношений в этой области, она обязательно в очередной раз поднимет вопрос о возвращении своей собственности.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин добавил, что, к сожалению, сейчас язык дипломатии между США и РФ сменился троллингом. "Он деструктивен, пока эта ситуация не изменится (не будет смягчена риторика), ожидать перемен не стоит", - считает эксперт.
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Гарбузов предположил, что уход посла США Джона Хантсмана, завершившего в четверг свою миссию в Москве, был связан именно с его невозможностью изменить что-то в текущих отношениях двух стран.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что замена главы американской дипмиссии состоится достаточно быстро, "это хорошо нам известный сотрудник нынешней администрации" США. После отъезда Хантсмана обязанности главы дипмиссии будет выполнять недавно прибывший в РФ заместитель посла США Барт Горман.
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Джон ХантсманВалерий ГарбузовМИД РФРоссийская академия наукСергей РябковСШАПолитика
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