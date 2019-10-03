Эксперты рассказали, как смена посла повлияет на отношения России и США

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ожидать, что с приходом нового посла США в РФ произойдет потепление в отношениях двух стран вряд ли стоит, очередной глава американской дипмиссии будет вновь ограничен в своих действиях, заявили эксперты в ходе дискуссии, прошедшей в МИА "Россия сегодня" в четверг.

"Кто бы ни был новым послом, вряд ли он сможет сделать многое. Ситуация сказывается на возможностях посла в части реализации его функций. У США просто отсутствует четкая повестка дня в этом вопросе", - заявил директор Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

Он напомнил, что в настоящий момент, помимо санкций, РФ и США обменялись и шагами по дипломатической линии, в результате чего Российская Федерация в том числе лишилась доступа к некоторой своей дипсобственности в Соединенных Штатах. По его словам, как только РФ получит сигнал для улучшения отношений в этой области, она обязательно в очередной раз поднимет вопрос о возвращении своей собственности.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин добавил, что, к сожалению, сейчас язык дипломатии между США и РФ сменился троллингом. "Он деструктивен, пока эта ситуация не изменится (не будет смягчена риторика), ожидать перемен не стоит", - считает эксперт.

Гарбузов предположил, что уход посла США Джона Хантсмана, завершившего в четверг свою миссию в Москве, был связан именно с его невозможностью изменить что-то в текущих отношениях двух стран.