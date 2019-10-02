Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T21:13Z
https://ria.ru/20191002/1559374579.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152907/02/1529070243_0:226:2844:1826_1036x0_80_0_0_5ad4163592c7a7468d50f0873a5fc620.jpg
РИА Новости

Хантсман рассказал о прогрессе России и США в противодействии терроризму

21:12 02.10.2019 (обновлено: 21:13 02.10.2019)
171
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США и России удалось достичь прогресса на консультациях по противодействию терроризму, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в своем прощальном интервью изданию "Коммерсант".
"Заместитель госсекретаря США Джон Салливан ведет с (замглавы МИД России) Олегом Сыромолотовым диалог по тематике борьбы с терроризмом. И в этой сфере нам тоже удалось достичь прогресса. А в наших двусторонних отношениях мало какие аспекты по важности сравнятся с этой темой. Она нас объединяет естественным образом", - сказал дипломат.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
1 октября, 16:12РИА Новости
Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма
В Вене 9 сентября под сопредседательством Сыромолотова и Салливана прошла российско-американская встреча координаторов по контртерроризму. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в противодействии террористическим угрозам и договорились продолжать конструктивную работу в рамках двустороннего диалога.
"Наши интересы в этой области пересекаются. Поэтому представители наших стран провели уже несколько встреч на высоком и рабочем уровнях", - рассказал Хантсман.
Посол также выразил надежду, что "сотрудничество в этой важной области принесет ощутимые результаты и позволит нам создать еще несколько рабочих групп на очень высоком уровне".
Госсекретарь США Майк Помпео
6 сентября, 10:49РИА Новости
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
"Это наша цель, но с чего-то надо начинать", - добавил он.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.
110015
Обсудить 0
Джон СалливанДжон ХантсманОлег СыромолотовРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Лента
новостей
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Певец Карел Готт
Умер чешский певец Карел Готт
Роберт О'Брайен
Хантсман рассказал о проработке возможности визита О'Брайена в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
22:17Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией
Лента новостейМолния