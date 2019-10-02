Хантсман рассказал о прогрессе России и США в противодействии терроризму

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США и России удалось достичь прогресса на консультациях по противодействию терроризму, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в своем прощальном интервью изданию " США и России удалось достичь прогресса на консультациях по противодействию терроризму, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в своем прощальном интервью изданию " Коммерсант ".

"Заместитель госсекретаря США Джон Салливан ведет с (замглавы МИД России) Олегом Сыромолотовым диалог по тематике борьбы с терроризмом. И в этой сфере нам тоже удалось достичь прогресса. А в наших двусторонних отношениях мало какие аспекты по важности сравнятся с этой темой. Она нас объединяет естественным образом", - сказал дипломат.

В Вене 9 сентября под сопредседательством Сыромолотова и Салливана прошла российско-американская встреча координаторов по контртерроризму. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в противодействии террористическим угрозам и договорились продолжать конструктивную работу в рамках двустороннего диалога.

"Наши интересы в этой области пересекаются. Поэтому представители наших стран провели уже несколько встреч на высоком и рабочем уровнях", - рассказал Хантсман.

Посол также выразил надежду, что "сотрудничество в этой важной области принесет ощутимые результаты и позволит нам создать еще несколько рабочих групп на очень высоком уровне".

"Это наша цель, но с чего-то надо начинать", - добавил он.