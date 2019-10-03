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РИА Новости

Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве

09:17 03.10.2019 (обновлено: 13:48 03.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман в четверг рано утром завершил свою миссию в Москве, его семья попрощалась с сотрудниками дипмиссии и улетела в США, заявила супруга посла Мэри Кэй Хантсман.
"Уже 3:30 утра в Москве и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по всем вам", - написала она в своем аккаунте в Instagram.
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
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Хантсман надеется на улучшение российско-американских отношений
Вместе с послом и его семьей из Москвы полетит знаменитая "диплособака" Хантсманов - овчарка Сэми. Однако ее путь в Солт-Лейк Сити, где они проживают, станет гораздо дольше: ей предстоит лишняя пересадка в США.
"Мы пытались сделать все возможное, но по дороге из Денвера в Солт-Лейк Сити нет рейсов, которые могли бы перевозить клетку с собакой ее размера", - написала Мэри Кэй.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что замена главы американской дипмиссии состоится достаточно быстро, "это хорошо нам известный сотрудник нынешней администрации" США. Пока обязанности главы дипмиссии будет выполнять недавно прибывший в РФ заместитель посла США Барт Горман.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
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