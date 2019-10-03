Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман в четверг рано утром завершил свою миссию в Москве, его семья попрощалась с сотрудниками дипмиссии и улетела в США, заявила супруга посла Мэри Кэй Хантсман.

"Уже 3:30 утра в Москве и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по всем вам", - написала она в своем аккаунте в Instagram

Вместе с послом и его семьей из Москвы полетит знаменитая "диплособака" Хантсманов - овчарка Сэми. Однако ее путь в Солт-Лейк Сити, где они проживают, станет гораздо дольше: ей предстоит лишняя пересадка в США.

"Мы пытались сделать все возможное, но по дороге из Денвера в Солт-Лейк Сити нет рейсов, которые могли бы перевозить клетку с собакой ее размера", - написала Мэри Кэй.