В Госдуме ждут перезагрузки в отношениях с назначением нового посла США

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассчитывает, что с назначением нового посла в США в РФ возобновится переговорный процесс между странами, будет укреплена договорно-правовая база, что, в частности, касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ.

"Новый посол – это всегда определенная перезагрузка в отношениях, и возобновление переговорного процесса, я надеюсь, произойдет, поскольку основная функция посла – именно выстраивание двусторонних отношений", - сказал Морозов РИА Новости.

Он добавил, что бывший посол США в РФ Джон Хантсман несколько дистанцировался от официальных переговорных процессов и старался установить контакт с общественностью, людьми, "которые зачастую были настроены против действующей власти в России".

"Это было довольно неконструктивно с его стороны. Поэтому с назначением нового посла, мы надеемся, что все-таки подход будет более конструктивный, направленный на укрепление договорно-правовой базы между нашими странами, в том числе по СНВ-3", - сказал Морозов.