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РИА Новости

В Госдуме ждут перезагрузки в отношениях с назначением нового посла США

18:19 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассчитывает, что с назначением нового посла в США в РФ возобновится переговорный процесс между странами, будет укреплена договорно-правовая база, что, в частности, касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ.
"Новый посол – это всегда определенная перезагрузка в отношениях, и возобновление переговорного процесса, я надеюсь, произойдет, поскольку основная функция посла – именно выстраивание двусторонних отношений", - сказал Морозов РИА Новости.
Он добавил, что бывший посол США в РФ Джон Хантсман несколько дистанцировался от официальных переговорных процессов и старался установить контакт с общественностью, людьми, "которые зачастую были настроены против действующей власти в России".
"Это было довольно неконструктивно с его стороны. Поэтому с назначением нового посла, мы надеемся, что все-таки подход будет более конструктивный, направленный на укрепление договорно-правовой базы между нашими странами, в том числе по СНВ-3", - сказал Морозов.
Посол США в России Джон Хантсман
2 октября, 21:30РИА Новости
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
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Антон МорозовДжон СалливанДжон ХантсманДжон БолтонДоговор СНВ-3Дональд ТрампГосдума РФРоссияСШАВ мире
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