Хантсман рассказал о возможностях для решения украинского вопроса

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Важное окно возможностей появилось сейчас в решении украинского вопроса, и этот шанс нельзя упускать, заявил посол США в России Джон Хантсман в своем прощальном интервью газете " Важное окно возможностей появилось сейчас в решении украинского вопроса, и этот шанс нельзя упускать, заявил посол США в России Джон Хантсман в своем прощальном интервью газете " Коммерсант ".

"Что не отпало, так это вопрос Украины в целом. Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в "нормандском" формате (Россия, Украина, Германия, Франция) и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого", - сказал он.

"У президентов (России и Украины) Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать", - уверен дипломат.

"В своем последнем интервью я хочу выделить то, о чем говорил и в своем первом интервью: нормализация отношений между США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении. Это важнейшее условие нормализации наших отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени", - сказал он.