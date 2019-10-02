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РИА Новости

Хантсман рассказал о возможностях для решения украинского вопроса

21:26 02.10.2019 (обновлено: 21:28 02.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Важное окно возможностей появилось сейчас в решении украинского вопроса, и этот шанс нельзя упускать, заявил посол США в России Джон Хантсман в своем прощальном интервью газете "Коммерсант".
"Что не отпало, так это вопрос Украины в целом. Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в "нормандском" формате (Россия, Украина, Германия, Франция) и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого", - сказал он.
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"У президентов (России и Украины) Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать", - уверен дипломат.
"В своем последнем интервью я хочу выделить то, о чем говорил и в своем первом интервью: нормализация отношений между США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении. Это важнейшее условие нормализации наших отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени", - сказал он.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.
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