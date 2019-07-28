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РИА Новости

Биография Владимира Кара-Мурзы-старшего

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился в Москве 24 октября 1959 года.
В 1981 году окончил исторический факультет МГУ. С 1982 по 1992 год занимался частным репетиторством по истории.
В 1992 году начал работать на телевидении. С 1992 по 1993 год был старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993 году перешел на первую в России общенациональную независимую телекомпанию НТВ. В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.
С апреля 1995 года был автором и ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ. С марта 2000 года — автором и ведущим еженедельной исторической программы "Свидетель века".
С мая 2001 года по январь 2002 года Владимир Кара-Мурза-старший являлся автором и ведущим информационно-аналитической программы "Грани" на телеканале ТВ-6.
После закрытия ТВ-6 перешел в штат телеканала ТВС. С июня 2002 года по июнь 2003 года был ведущим программ "Грани", "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС.
С августа 2003 года — ведущий информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi. С 2006 года по 2019 год на RTVi и радио "Эхо Москвы" Кара-Мурза-старший вел еженедельную авторскую передачу "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой".
С декабря 2011 по март 2012 года — ведущий программы "Главное за неделю с Владимиром Кара-Мурзой" на Сетевом общественном телевидении.
В июле 2003 года на радио "Эхо Москвы" вел "Реплику Кара-Мурзы". С 2003 по 2007 год там же был соведущим программы "Ну и денек".
С 2005 года по 29 октября 2018 года выходил на радиостанции "Свобода" с авторским ток-шоу "Грани времени".
Владимир Кара-Мурза-старший был удостоен премии "Золотое перо России" (1995). Являлся членом Академии российского телевидения (с 2007 года).
Дважды был женат. От первого брака сын — журналист и политик Владимир Кара-Мурза-младший.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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