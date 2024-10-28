https://ria.ru/20241028/blek-1980422458.html

Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк надеется на обмен

Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк надеется на обмен - РИА Новости, 28.10.2024

Осужденный в России американский солдат Гордон Блэк надеется на обмен

Осужденный в России за угрозу убийством и кражу американский солдат Гордон Блэк в беседе с РИА Новости выразил надежду на обмен, предположив, что не попал в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:59

2024-10-28T03:59

2024-10-28T08:30

россия

сша

владивосток

владимир путин

владислав клюшин

роман селезнев

приморский краевой суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости, Инна Эстрина. Осужденный в России за угрозу убийством и кражу американский солдат Гордон Блэк в беседе с РИА Новости выразил надежду на обмен, предположив, что не попал в августовский обмен заключенными между Россией и США, потому что он планировался заранее. Суд в июне назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты, и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку. "Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог - это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно. Меня не обсуждали, про меня, вероятно, еще даже не знали, чтобы меня включили, не знаю даже", - сказал Блэк. По его словам, в дальнейшем он надеется на такой обмен. "Разумеется, я бы оценил, если бы они это решили сделать... Но, как я уже сказал ранее, это не мое решение", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у него надежда на обмен заключенными между Россией и США, который мог бы помочь ему вернуться домой. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов, заявлял источник в одном из российских компетентных ведомств. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*(признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241028/amerikanets-1980421693.html

https://ria.ru/20240731/blek-1963064617.html

https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html

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сша

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Осужденный в России американский солдат Блэк выразил надежду на обмен Осужденный в России американский солдат Блэк в интервью РИА Новости выразил надежду на обмен, предположив, что не попал в августовский обмен заключенными между Россией и США, потому что он планировался заранее 2024-10-28T03:59 true PT0M38S

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россия, сша, владивосток, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, приморский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато