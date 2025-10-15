Рейтинг@Mail.ru
13:35 15.10.2025
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации, сообщил РИА... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, москва, россия, илья яшин, владимир кара-мурза
Происшествия, Москва, Россия, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Суд заочно арестовал Яшина* по статье 282.2 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Ранее, согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу** (иноагент).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
