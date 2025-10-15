Суд заочно арестовал Илью Яшина*

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее, согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу** (иноагент).