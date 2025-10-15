https://ria.ru/20251015/yashin-2048377415.html
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
Суд заочно арестовал Илью Яшина* - РИА Новости, 15.10.2025
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации, сообщил РИА... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:35:00+03:00
2025-10-15T13:35:00+03:00
2025-10-15T13:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
илья яшин
владимир кара-мурза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65132/97/651329743_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_3ffbc4fb64c649aec382d5e7430500d4.jpg
https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65132/97/651329743_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_f071cf0383fe5a8a286263aa810f07cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, илья яшин, владимир кара-мурза
Происшествия, Москва, Россия, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза
Суд заочно арестовал Илью Яшина*
Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Яшина по делу об экстремизме
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Суд заочно арестовал Яшина* по статье 282.2 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Ранее, согласно данным суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, по этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу** (иноагент).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов