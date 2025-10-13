Рейтинг@Mail.ru
Иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск
10:34 13.10.2025 (обновлено: 10:48 13.10.2025)
Иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир кара-мурза
сша
германия
пол уилан
эван гершкович
россия
сша
германия
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир кара-мурза, сша, германия, пол уилан, эван гершкович
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Владимир Кара-Мурза, США, Германия, Пол Уилан, Эван Гершкович
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Кара-Мурзы в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается политик, не уточняется.
В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными.
В рамках обмена на Запад были возвращены бывший американский морпех Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, осужденные в РФ за шпионаж, ряд других иностранных граждан, а также переданы несколько граждан России, среди которых был Кара-Мурза*, имеющий также подданство Великобритании и грин-карту США и осужденный в РФ за госизмену и по ряду других обвинений.
Минюст РФ внес Кара-Мурзу* в перечень иностранных агентов в апреле 2022 года.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Минюст России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В реестр иноагентов внесли медиапроект "Острый угол"*
10 октября, 17:05
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияВладимир Кара-МурзаСШАГерманияПол УиланЭван Гершкович
 
 
Заголовок открываемого материала