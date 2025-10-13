Иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.