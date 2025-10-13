Иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Кара-Мурзы в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается политик, не уточняется.
В рамках обмена на Запад были возвращены бывший американский морпех Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, осужденные в РФ за шпионаж, ряд других иностранных граждан, а также переданы несколько граждан России, среди которых был Кара-Мурза*, имеющий также подданство Великобритании и грин-карту США и осужденный в РФ за госизмену и по ряду других обвинений.
Минюст РФ внес Кара-Мурзу* в перечень иностранных агентов в апреле 2022 года.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
