https://ria.ru/20251209/yashin-2060780183.html
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента - РИА Новости, 09.12.2025
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
Мировой суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:16:00+03:00
2025-12-09T12:16:00+03:00
2025-12-09T12:47:00+03:00
россия
происшествия
илья яшин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477617_0:248:2961:1914_1920x0_80_0_0_d9409de0be8997149470ac6103a6c1d2.jpg
https://ria.ru/20251208/mvd-2060546437.html
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84df6b1081a999cb6118ac3a62282a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, илья яшин
Россия, Происшествия, Илья Яшин
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
Яшин заочно получил год и десять месяцев за уклонение от обязанностей иноагента
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировой суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Яшина
* виновным... назначить ему наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы", - огласила приговор судья.
Прокурор в понедельник в прениях сторон просил приговорить Яшина* к году и десяти месяцам колонии. Адвокат, с свою очередь, просил об оправдании Яшина*.
Яшину* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов). Максимальное наказание - два года лишения свободы.
Басманный суд Москвы
в июле 2022 года арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США
и Германией
, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.
Позднее суд заочно арестовал его по статье о создании и участии в экстремистской организации. По этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу
(признан иноагентом в РФ).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ