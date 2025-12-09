Рейтинг@Mail.ru
12:16 09.12.2025 (обновлено: 12:47 09.12.2025)
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента
россия, происшествия, илья яшин
Россия, Происшествия, Илья Яшин
Яшин* заочно получил срок за уклонение от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Илья Яшин (признан иноагентом)
 Илья Яшин (признан иноагентом)
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Илья Яшин (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировой суд Москвы заочно приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к одному году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Яшина* виновным... назначить ему наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы", - огласила приговор судья.
Денис Катаев* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
8 декабря, 12:55
Прокурор в понедельник в прениях сторон просил приговорить Яшина* к году и десяти месяцам колонии. Адвокат, с свою очередь, просил об оправдании Яшина*.
Яшину* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов). Максимальное наказание - два года лишения свободы.
Басманный суд Москвы в июле 2022 года арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США и Германией, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.
Позднее суд заочно арестовал его по статье о создании и участии в экстремистской организации. По этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45
 
РоссияПроисшествияИлья Яшин
 
 
