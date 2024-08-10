Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей
Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей
Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный штраф назначенный в качестве дополнительного вида наказания, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о якобы использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Мосгорсуд выдал исполнительный лист от 22 августа 2023 года на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек, предметом исполнения является уголовный штраф - как дополнительный вид наказания.
Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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