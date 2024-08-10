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Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2024
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04:41 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kara-murza-1965329763.html
Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей
Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2024
Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей
Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:41
2024-08-10T04:41
россия
сша
аризона
владимир кара-мурза
эван гершкович
пол уилан
нато
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный штраф назначенный в качестве дополнительного вида наказания, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о якобы использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Мосгорсуд выдал исполнительный лист от 22 августа 2023 года на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек, предметом исполнения является уголовный штраф - как дополнительный вид наказания. Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
https://ria.ru/20240612/zavod-1952452780.html
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россия, сша, аризона, владимир кара-мурза, эван гершкович, пол уилан, нато, московский городской суд, общество
Россия, США, Аризона, Владимир Кара-Мурза, Эван Гершкович, Пол Уилан, НАТО, Московский городской суд, Общество
Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей

Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза*
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный штраф назначенный в качестве дополнительного вида наказания, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о якобы использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.
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Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Мосгорсуд выдал исполнительный лист от 22 августа 2023 года на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек, предметом исполнения является уголовный штраф - как дополнительный вид наказания.
Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
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РоссияСШААризонаВладимир Кара-МурзаЭван ГершковичПол УиланНАТОМосковский городской судОбщество
 
 
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