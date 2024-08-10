https://ria.ru/20240810/kara-murza-1965329763.html

Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей

Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2024

Кара-Мурза* оставил в России непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей

Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:41

2024-08-10T04:41

2024-08-10T04:41

россия

сша

аризона

владимир кара-мурза

эван гершкович

пол уилан

нато

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784999350_0:167:3206:1970_1920x0_80_0_0_08d272dafd653c01e9e99edd6af2ee18.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный штраф назначенный в качестве дополнительного вида наказания, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Мосгорсуд в апреле прошлого года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о якобы использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Мосгорсуд выдал исполнительный лист от 22 августа 2023 года на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек, предметом исполнения является уголовный штраф - как дополнительный вид наказания. Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента

https://ria.ru/20240612/zavod-1952452780.html

https://ria.ru/20240801/sk-1963401183.html

россия

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, аризона, владимир кара-мурза, эван гершкович, пол уилан, нато, московский городской суд, общество