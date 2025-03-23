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Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный - РИА Новости, 23.03.2025
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07:22 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/shtraf-2006740485.html
Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный
Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный - РИА Новости, 23.03.2025
Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный
Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:22:00+03:00
2025-03-23T07:22:00+03:00
россия
сша
аризона
владимир кара-мурза
эван гершкович
пол уилан
нато
московский городской суд
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов. Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей. Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы* Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении. Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза* совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза* принял участие в заседании по ВКС и вину не признал. Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза* - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20250320/shtraf-2006297696.html
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
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россия, сша, аризона, владимир кара-мурза, эван гершкович, пол уилан, нато, московский городской суд
Россия, США, Аризона, Владимир Кара-Мурза, Эван Гершкович, Пол Уилан, НАТО, Московский городской суд
Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный

Владимир Кара-Мурза заплатил уголовный штраф, но остался должен административный

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза*
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей.
Видеоблогер Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Дудь* обжаловал иноагентский штраф
20 марта, 19:25
Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы* Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении.
Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза* совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза* принял участие в заседании по ВКС и вину не признал.
Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза* - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
МВД переобъявило в розыск экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
8 марта, 06:22
 
РоссияСШААризонаВладимир Кара-МурзаЭван ГершковичПол УиланНАТОМосковский городской суд
 
 
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