Кара-Мурза* уплатил уголовный штраф, но не погасил административный
Владимир Кара-Мурза заплатил уголовный штраф, но остался должен административный
Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей.
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Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
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Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы* Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении.
Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза* совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза* принял участие в заседании по ВКС и вину не признал.
Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза* - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов