В России переобъявили в розыск иноагента Кара-Мурзу*

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Иноагент Владимир Кара-Мурза*, заочно обвиняемый в госизмене и фейках о ВС РФ, переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии за госизмену, распространении фейков о ВС РФ и работу в нежелательной НПО. В августе 2024 года он стал участником обмена заключенными между Россией и странами Запада. Позже Кара-Мурза был заочно обвинен в РФ по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации.

"Кара-Мурза Владимир… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.

Кроме того, как следует из материалов приставов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, в отношении Кара-Мурзы заведено пять исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов, которые он получил за нарушение закона об иноагентах. Согласно судебным документам в распоряжении агентства, политик публиковал материалы в соцсетях без специальной плашки и не предоставлял сведения о себе в уполномоченный орган, за что и был неоднократно оштрафован.

Сейчас приставы взыскивают с Кары-Мурзы* 170 тысяч рублей, а также более 39 тысяч рублей исполнительского сбора.

Минюст РФ внес Кара-Мурзу в перечень иностранных агентов в апреле 2022 года.