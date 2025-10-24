Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 24.10.2025 (обновлено: 23:52 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ssha-2050500891.html
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:09:00+03:00
2025-10-24T23:52:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Обмен заключенными между Россией и Западом
Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США.
«
"Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии", — сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел. Корреспондент портала Axios Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на источник, что в субботу российский представитель встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
10 апреля, 12:58
В начале месяца замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о наличии периодических контактов с американской стороной по теме обменов, отметив, что на это потребуется еще какое-то время.
Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся в 10 апреля. Тогда Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование ВСУ. В Россию вернулся Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
До этого масштабный обмен с несколькими странами НАТО прошел 1 августа 2024 года. Владимир Путин тогда подписал указы о помиловании 13 осужденных. Среди них — граждане США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева*, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза*.
В Россию вернулись Вадим Соколов (Красиков), Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев и Вадим Конощёнок, последние трое — из заключения в Штатах.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Российские и иностранные заключенные, освобожденные в рамках обмена
1 августа 2024, 23:41
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала