Глава РФПИ не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США.
«
"Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии", — сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.
Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел. Корреспондент портала Axios Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на источник, что в субботу российский представитель встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
10 апреля, 12:58
В начале месяца замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о наличии периодических контактов с американской стороной по теме обменов, отметив, что на это потребуется еще какое-то время.
До этого масштабный обмен с несколькими странами НАТО прошел 1 августа 2024 года. Владимир Путин тогда подписал указы о помиловании 13 осужденных. Среди них — граждане США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева*, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза*.
В Россию вернулись Вадим Соколов (Красиков), Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев и Вадим Конощёнок, последние трое — из заключения в Штатах.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Российские и иностранные заключенные, освобожденные в рамках обмена
1 августа 2024, 23:41