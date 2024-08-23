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Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО - РИА Новости, 23.08.2024
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08:23 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html
Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО
Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО
Недавний обмен заключенными между Россией и странами НАТО, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Москвы и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:23
2024-08-23T08:23
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
владимир путин
владислав клюшин
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Недавний обмен заключенными между Россией и странами НАТО, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Недавно состоявшийся обмен заключенными рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия", - сказал Антонов журналистам. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжает ультимативно требовать от нас "изменить поведение" в угоду своим эгоистическим установкам. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.
https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, владислав клюшин, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Владимир Путин, Владислав Клюшин, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО

Антонов назвал обмен заключенными между Россией и НАТО изолированным эпизодом

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Недавний обмен заключенными между Россией и странами НАТО, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Недавно состоявшийся обмен заключенными рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия", - сказал Антонов журналистам.
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Дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжает ультимативно требовать от нас "изменить поведение" в угоду своим эгоистическим установкам.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
*Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВладимир ПутинВладислав КлюшинНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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