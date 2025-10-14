Рейтинг@Mail.ru
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского* - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 14.10.2025 (обновлено: 11:34 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/fsb-2048114365.html
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского* - РИА Новости, 14.10.2025
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*
ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:52:00+03:00
2025-10-14T11:34:00+03:00
происшествия
россия
ссср
берлин (город)
владимир кара-мурза
михаил касьянов
марат гельман
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/28/1493592890_0:127:2949:1785_1920x0_80_0_0_5274d2301bf051fcf86cb2c2f4205591.jpg
https://ria.ru/20250117/khodorkovskiy-1994303212.html
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html
россия
ссср
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/28/1493592890_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_24afc3a77aea8deac8968f3cfa4e85e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ссср, берлин (город), владимир кара-мурза, михаил касьянов, марат гельман, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юкос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, СССР, Берлин (город), Владимир Кара-Мурза, Михаил Касьянов, Марат Гельман, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ЮКОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

ФСБ возбудила дело против Ходорковского по статье о захвате власти

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и членов "Антивоенного комитета России"*** (Михаил Касьянов*, Марат Гельман**, Леонид Гозман*, Владимир Кара-Мурза**, Сергей Алексашенко*, Дмитрий Гудков*, Сергей Гуриев*, Борис Зимин*, Евгений Чичваркин*, Евгений Киселев**, Михаил Кокорич, Евгений Кунин*, Елена Лукьянова*, Юрий Пивоваров*, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко**, Виктор Шендерович*, Гарри Каспаров*, Кирилл Мартынов*, Максим Резник*, Артур Смольянинов**, Екатерина Шульман*) и иных неустановленных лиц, а также по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") в отношении Михаила Ходорковского*", - говорится в сообщении.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Жену и детей Ходорковского* хотят выписать из московской квартиры
17 января, 21:50
Движение "Антивоенный комитет России"*** было учреждено указанными лицами в феврале 2022 года. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации, отмечается в сообщении. Генпрокуратурой России 22 января 2024 года деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.
"Так, 30 апреля 2023 года АКР*** в городе Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения, так называемая "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая "платформа российских демократических сил", которая позиционируется М. Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", - указывается в сообщении.
Экс-премьер России Михаил Касьянов* признан в РФ иноагентом. Галерист Марат Гельман** - иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Заочное дело иноагента политика Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщила в конце сентября московская прокуратура. Ранее Гозман* был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ и приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Политик Владимир Кара-Мурза** - иноагент, внесен в список террористов и экстремистов. Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу** по уголовной статье.
Сергей Алексашенко* - бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России, иноагент, объявлен МВД РФ в розыск. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* - иноагент, признанный российским судом виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Он объявлен в международный розыск. Экономист Сергей Гуриев* - иноагент. Предприниматель Борис Зимин* - иноагент. Бизнесмен Евгений Чичваркин* - иноагент, заочно арестован в РФ по делу о распространении фейков о российской армии, объявлен в международный розыск. Журналист Евгений Киселев** - иноагент, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Михаил Кокорич - российский основатель швейцарского стартапа Destinus, отказавшийся от гражданства РФ, ранее заявивший, что его компания продает Украине сотни беспилотников.
Михаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
16 февраля, 16:12
Евгений Кунин* - американский биолог, выходец из СССР. Елена Лукьянова* - юрист, бывший адвокат Ходорковского*, иноагент. Политолог Юрий Пивоваров* - иноагент. Константин Чумаков - американский вирусолог, выходец из СССР. Бывший член федерального совета движения "Открытая Россия"*** Анастасия Шевченко** - иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс.
Завершивший спортивную карьеру 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* - иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Главный редактор издания "Новая газета. Европа"*** Кирилл Мартынов* - иноагент. Он заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. Бывший петербургский депутат Максим Резник* - иноагент. Актер Артур Смольянинов** - иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Политолог Екатерина Шульман* - иноагент. Журналист Виктор Шендерович* - признан в РФ иноагентом.
*Признаны иноагентами в России
**Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов. Признаны в России иноагентами
***Деятельность организаций признана нежелательной на территории России
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах
2 апреля, 13:32
 
ПроисшествияРоссияСССРБерлин (город)Владимир Кара-МурзаМихаил КасьяновМарат ГельманФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЮКОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала