Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* за уклонение от обязанностей иноагента к одному году и десяти месяцам лишения свободы, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы", - сказал он.

Адвокат, с свою очередь, просил об оправдании. Приговор будет оглашен 9 декабря.

Яшину * вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы.

В июле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США Германией , состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.

Позднее суд заочно арестовал его по статье о создании и участии в экстремистской организации. По этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу *.