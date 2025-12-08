https://ria.ru/20251208/sud-2060530485.html
Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента
Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента - РИА Новости, 08.12.2025
Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента
Прокурор просит заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* за уклонение от обязанностей иноагента к одному году и десяти месяцам лишения... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:12:00+03:00
2025-12-08T12:12:00+03:00
2025-12-08T12:19:00+03:00
происшествия
россия
илья яшин
москва
сша
владимир кара-мурза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835000068_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_2256ddcb014c4324df6baea4338f8ec8.jpg
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
https://ria.ru/20251203/prigovor-2059394755.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835000068_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_9a495b537c5ca4b88656200846702d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илья яшин, москва, сша, владимир кара-мурза
Происшествия, Россия, Илья Яшин, Москва, США, Владимир Кара-Мурза
Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента
РИА Новости: прокурор попросил приговорить Яшина к году и десяти месяцам колонии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* за уклонение от обязанностей иноагента к одному году и десяти месяцам лишения свободы, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"В ходе прений сторон гособвинитель попросил заочно назначить наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы", - сказал он.
Адвокат, с свою очередь, просил об оправдании. Приговор будет оглашен 9 декабря.
Яшину
* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством для иностранных агентов), максимальная санкция - два года лишения свободы.
В июле 2022 года Басманный суд Москвы
арестовал Яшина*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В декабре того же года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В августе 2024 года между РФ и странами Запада, в том числе США
и Германией
, состоялся обмен заключенными, в их числе был и Яшин*. Позднее МВД РФ объявило его в розыск.
Позднее суд заочно арестовал его по статье о создании и участии в экстремистской организации. По этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу
*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ