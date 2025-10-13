Рейтинг@Mail.ru
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/kara-murza-2047974223.html
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.10.2025
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:20:00+03:00
2025-10-13T15:20:00+03:00
россия
владимир кара-мурза
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:128:3046:1842_1920x0_80_0_0_bed9e63622a7e81b104d16c31ba2be90.jpg
https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_cc72c6b4519dffd7b41224492b4a92dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир кара-мурза, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Владимир Кара-Мурза, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов

Иноагента Кара-Мурзу внесли в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Владимир Кара-Мурза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга
Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу* по уголовной статье,
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, г. Москва", - говорится в перечне.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
 
РоссияВладимир Кара-МурзаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала