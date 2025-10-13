https://ria.ru/20251013/kara-murza-2047974223.html
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.10.2025
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга РИА Новости, 13.10.2025
Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга
Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу
* по уголовной статье,
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, г. Москва", - говорится в перечне.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Признан в России иноагентом