Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Политик Владимир Кара-Мурза* внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга

Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу * по уголовной статье,

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Кара-Мурза Владимир Владимирович*, 07.09.1981 года рождения, г. Москва", - говорится в перечне.