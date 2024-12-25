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Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 25.12.2024
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15:00 25.12.2024 (обновлено: 16:46 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/yashin-1991261143.html
Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск
Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 25.12.2024
Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск
Илью Яшина*, освобожденного из колонии в рамках обмена заключенными, объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:00:00+03:00
2024-12-25T16:46:00+03:00
происшествия
россия
москва
сша
пол уилан
эван гершкович
илья яшин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Илью Яшина*, освобожденного из колонии в рамках обмена заключенными, объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России."Основание: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.По какой именно статье, не уточняется.В июле 2022-го Басманный суд Москвы обвинил Яшина в распространении фейков о российских вооруженных силах. По версии следствия, во время прямого эфира на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных жителей в Буче". В декабре того же года Мещанский районный суд столицы приговорил фигуранта к 8,5 года колонии общего режима.В августе Яшина и еще несколько человек, осужденных в том числе по статьям о госизмене и призывах к экстремизму, передали западным странам в рамках масштабного обмена заключенными. В Россию вернулись восемь соотечественников. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html
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происшествия, россия, москва, сша, пол уилан, эван гершкович, илья яшин
Происшествия, Россия, Москва, США, Пол Уилан, Эван Гершкович, Илья Яшин
Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск

МВД: освобожденного при обмене заключенными Яшина объявили в федеральный розыск

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИлья Яшин*
Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Илья Яшин*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Илью Яшина*, освобожденного из колонии в рамках обмена заключенными, объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России.
"Основание: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
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По какой именно статье, не уточняется.
В июле 2022-го Басманный суд Москвы обвинил Яшина в распространении фейков о российских вооруженных силах. По версии следствия, во время прямого эфира на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных жителей в Буче". В декабре того же года Мещанский районный суд столицы приговорил фигуранта к 8,5 года колонии общего режима.
В августе Яшина и еще несколько человек, осужденных в том числе по статьям о госизмене и призывах к экстремизму, передали западным странам в рамках масштабного обмена заключенными. В Россию вернулись восемь соотечественников.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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