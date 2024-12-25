https://ria.ru/20241225/yashin-1991261143.html

Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск

Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 25.12.2024

Освобожденного в рамках обмена Яшина* объявили в федеральный розыск

Илью Яшина*, освобожденного из колонии в рамках обмена заключенными, объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:00:00+03:00

2024-12-25T15:00:00+03:00

2024-12-25T16:46:00+03:00

происшествия

россия

москва

сша

пол уилан

эван гершкович

илья яшин

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Илью Яшина*, освобожденного из колонии в рамках обмена заключенными, объявили в федеральный розыск, следует из базы МВД России."Основание: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.По какой именно статье, не уточняется.В июле 2022-го Басманный суд Москвы обвинил Яшина в распространении фейков о российских вооруженных силах. По версии следствия, во время прямого эфира на своем YouTube-канале он распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных жителей в Буче". В декабре того же года Мещанский районный суд столицы приговорил фигуранта к 8,5 года колонии общего режима.В августе Яшина и еще несколько человек, осужденных в том числе по статьям о госизмене и призывах к экстремизму, передали западным странам в рамках масштабного обмена заключенными. В Россию вернулись восемь соотечественников. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html

https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1990926431.html

россия

москва

сша

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происшествия, россия, москва, сша, пол уилан, эван гершкович, илья яшин