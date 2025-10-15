Рейтинг@Mail.ru
12:32 15.10.2025 (обновлено: 12:34 15.10.2025)
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу*
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу*
Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу* по статьям о распространении фейках о российской армии и участии в экстремистской...
владимир кара-мурза
2025
вооруженные силы рф, происшествия, владимир кара-мурза
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Владимир Кара-Мурза
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу* по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Удовлетворено ходатайство о заочном аресте", - сказали в суде.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
Павел Сюткин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках
Вчера, 10:14
 
Вооруженные силы РФПроисшествияВладимир Кара-Мурза
 
 
