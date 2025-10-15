https://ria.ru/20251015/kara-murza-2048364014.html
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу*
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу* - РИА Новости, 15.10.2025
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу*
Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу* по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской... РИА Новости, 15.10.2025
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу за фейки о ВС России
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу* по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Удовлетворено ходатайство о заочном аресте", - сказали в суде.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов