https://ria.ru/20251013/spisok-2047973444.html
Иноагента Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагента Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.10.2025
Иноагента Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
ПОЛИТИК ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА* ВНЕСЕН В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ - РОСФИНМОНИТОРИНГ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:17:00+03:00
владимир кара-мурза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:128:3046:1842_1920x0_80_0_0_bed9e63622a7e81b104d16c31ba2be90.jpg
https://ria.ru/20251013/rozysk-2047903830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/65/1527436521_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_cc72c6b4519dffd7b41224492b4a92dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кара-мурза
Иноагента Кара-Мурзу* внесли в список террористов и экстремистов
В список террористов и экстремистов внесли иноагента Кара-Мурзу