https://ria.ru/20241225/itogi-1991163374.html

Итоги года в мире: победа Трампа, саммит БРИКС и кризис на Ближнем Востоке

Итоги года в мире: победа Трампа, саммит БРИКС и кризис на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.12.2024

Итоги года в мире: победа Трампа, саммит БРИКС и кризис на Ближнем Востоке

Нарастающая эскалация в разных регионах мира накалила международную обстановку до критически опасного предела в уходящем году. Предвыборная гонка в США, военные РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нарастающая эскалация в разных регионах мира накалила международную обстановку до критически опасного предела в уходящем году. Предвыборная гонка в США, военные конфликты в странах Ближнего Востока, внезапная смена власти в Сирии стали главными темами последних месяцев. Для России в условиях глобальной турбулентности одним из важнейших политических событий стал саммит БРИКС в Казани, в котором приняли участие около 40 стран. Событие окончательно развеяло миф о "международной изоляции", а также продемонстрировало настрой стран мирового большинства на создание новой справедливой системы международных отношений. В то же время в западных странах продолжается укрепление русофобских элит, а политики, которые выступают за мирное урегулирование украинского конфликта, становятся жертвами гонений и покушений. Победа Трампа на выборах в США Президент США Джо Байден 21 июля объявил о своем выходе из президентской гонки, после чего за место в Белом доме начали вести борьбу вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на то, что на определенных этапах предвыборной кампании рейтинги двух кандидатов были крайне близкими и отличались только в рамках статистической погрешности, Трамп одержал уверенную победу. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. В ходе предвыборной кампании и до нее, Трамп неоднократно заявлял, что остановит украинский конфликт за 24 часа, а также говорил о необходимости завершить конфликт на Ближнем Востоке. Помимо этого, он критиковал страны ЕС за низкий вклад в обороноспособность НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По мнению экспертов, Трамп возобновит диалог с Россией, но вряд ли снимет санкции, а российско-американские отношения останутся конфронтационными. Тем не менее он заявил, что будет ждать встречи с российским президентом Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона пока сдержанно реагирует на заявления избранного американского президента и неоднократно отмечала, что будет исходить из реальных шагов команды Трампа после его инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года. Покушения на Трампа и Фицо В 2024 году произошли покушения на двух западных политиков высшего эшелона, высказывавшихся против разжигания украинского конфликта: на тот момент экс-президента США и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Тринадцатого июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, на предвыборном митинге Дональд Трамп был ранен в правое ухо в результате стрельбы. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован службами безопасности. Инцидент унес жизнь одного из участников митинга, двое получили ранения. Пятнадцатого мая в городе Гандлова, Словакия, на премьер-министра Роберта Фицо было совершено покушение после выездного заседания правительства. Нападавший, 71-летний писатель Юрай Цинтула, выстрелил в политика пять раз. Фицо госпитализировали в тяжелом состоянии, он перенес многочасовую операцию. Цинтула задержан на месте преступления, ему грозит пожизненное лишение свободы. И Трамп, и Фицо ранее высказывались против эскалации конфликта на Украине. Трамп критиковал действия демократической администрации США, призывая к мирным переговорам, а Фицо заявлял о необходимости прекращения военных действий и выступал против поставок Киеву оружия и его членства в НАТО. Без Асада, но с Баширом: в Сирии сменилась власть В конце ноября-начале декабря вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на сирийскую столицу. Основной движущей силой стала группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и ее лидер Абу Мухаммед аль-Джулани. Уже 8 декабря представители оппозиции объявили из Дамаска, что установили контроль над страной, положив конец династии Асадов, руководившей Сирией более 50 лет. Башар Асад перестал быть президентом и отправился в Москву, где получил политическое убежище. Временным руководителем сирийского правительства - до 1 марта 2025 года - стал Мухаммед Аль-Башир, один из высокопоставленных членов "Хайят Тахрир аш-Шам". Сейчас на первый план выходят вопросы выстраивания отношений стран, в том числе РФ, с новыми властями в Дамаске, запуск межсирийского диалога в новых условиях для формирования полноценного правительства. Гибель Раиси и выборы президента Ирана В Иране в мае текущего года в результате авиакатастрофы погиб президент Эбрахим Раиси: вертолет с Раиси на борту разбился на северо-западе страны. В генеральном штабе иранских ВС заявили, что основной причиной крушения стали сложные климатические условия. Летом в стране прошли внеочередные президентские выборы. В результате избиратели проголосовали за "реформатора" Масуда Пезешкиана, а не представителей "консервативного" крыла, к которому принадлежал Раиси. Новому президенту достались в наследство не только социально-экономические проблемы, но и сложная внешнеполитическая обстановка – обострение с Израилем. Одним из важнейших вопросов российско-иранской повестки остается договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень. Договор был согласован, и, по словам президента РФ Владимира Путина, Москва надеется на подписание в ходе предстоящего визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана. Эскалация на Ближнем Востоке Новый виток эскалации между Израилем и Ираном произошёл в начале апреля, когда израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Тегеран в ответ на это спустя две недели атаковал территорию Израиля. Еще через несколько дней был нанесён удар по Ирану, но тогда Тель-Авив официально не взял на себя ответственность за него. В конце июля в Тегеране в результате израильского удара был убит Исмаил Хания, глава политбюро палестинского движения ХАМАС. Он прибыл в свою тегеранскую резиденцию для участия в инаугурации нового президента Ирана. В сентябре израильские спецслужбы нанесли удар по движению "Хезболлах", которое Тегеран активно поддерживает. В разных районах Ливана произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Вслед за этим армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала массовые удары на объекты "Хезболлах" в Ливане. В результате одной из них в конце сентября был убит генсек движения Хасан Насрулла, который руководил движением 32 года. В ответ на это Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. После чего Израиль заявил, что не оставит этот шаг без реакции: 22 октября ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации Хашема Сафи ад-Дина, которого считали преемником Насруллы, а через несколько дней и о нанесении ударов по военным объектам в Иране. Тем не менее, в конце ноября напряжённость в регионе удалось снизить в результате перемирия, заключенного между "Хезболлах" и Израилем. Однако несмотря на договоренность, Израиль продолжает наносить удары по отдельным целям на юге Ливана. БРИКС 2024: год российского председательства Председательство России в БРИКС стартовало 1 января под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Год начался с официального присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Крупнейшим мероприятием в рамках российского председательства стал саммит стран БРИКС с участием глав государств, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. На заседание саммита в формате "БРИКС+/аутрич" приняли участие представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций. В числе участников был и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По окончании саммита список партнеров объединения пополнился 13 странами. Мероприятие показало, что Россия не только не находится в "международной изоляции", но и активно привлекает всё новых партнеров, которые ищут альтернативу многосторонним форматам, где преобладает Запад. В итоговой декларации государства-участники БРИКС выразили позицию по ближневосточному вопросу, поддержав создание суверенного Государства Палестина и осудив действия Израиля. Кроме того, документ затрагивал такие вопросы как: украинский кризис, санкции, борьба с терроризмом и преступностью, реформа ООН, финансовая архитектура и многие другие глобальные проблемы. Декларация показала, что в БРИКС могут найти общий подход к вызовам общемирового характера, несмотря на пёстрый состав участников. Стратегическое партнерство России и КНДР Одним из итогов уходящего года стало подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Как отмечал президент России Владимир Путин, документ ляжет в основу отношений Москвы и Пхеньяна на долгие годы вперед. В рамках соглашения стороны в том числе обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае нападения третьих стран. Москва и Пхеньян также создадут механизмы проведения совместных мероприятий по укреплению обороноспособности для обеспечения региональной и международной безопасности. Лидеры стран "большой семерки" осудили ратификацию соглашения и заявили, что продолжат принимать меры против "субъектов, поддерживающих военные усилия Москвы". Несмотря на это, Россия и КНДР заявили, что продолжат принимать усилия для увеличения объемов торговли, роста экономического сотрудничества, взаимных инвестиций и проведения совместных научных проектов. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи назвала договор двух стран "движущей силой" для поднятия двусторонних отношений на новый стратегический уровень и реализации "грандиозных замыслов" руководств двух государств. Как в свою очередь сообщали в российском МИД, из-за принятого договора США и их союзники будут вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия агрессии против РФ или КНДР. Переворот за шесть часов Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в начале декабря объявил о введении военного положения в стране для искоренения "просеверокорейских сил" и защиты конституционного строя. Он заявил, что национальное собрание (парламент), контролируемое оппозиционной Демократической партией, намерено парализовать работу властей, пытаясь устроить импичмент высокопоставленным чиновникам. После объявления военного положения к зданию парламента стали собираться недовольные решением президента. Также к парламенту были стянуты силы армейского спецназа, которые должны были блокировать проход в него депутатов. Однако им это не удалось и парламент проголосовал за отмену военного положения, которое в итоге длилось всего шесть часов. Последний раз оно вводилось 45 лет назад. Позднее Юн Сок Ёль принес извинения за свои действия, заявив, что не намерен избегать политической и юридической ответственности. Оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Парламент страны 14 декабря поддержал импичмент президенту за нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления. Полномочия Юн Сок Ёля приостановлены до окончательного решения конституционного суда, которое должно быть вынесено не позже 11 июня 2025 года. Обязанности главы государства до вердикта суда исполняет премьер-министр страны Хан Док Су. Исторический обмен В начале августа состоялся исторический обмен заключенными между Россией и США. Переговоры по сделке велись по линии российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В Штатах называли обмен победой для президента РФ Владимира Путина. В частности, избранный президент Дональд Трамп заявил, что Москва заключила "феноменальную" и "отличную сделку" для себя, а для Вашингтона она "плоха", так как со стороны нынешней американской администрации есть "ужасные" ошибки. По итогам обмена в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Так, участниками обмена стали Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии, а также находившийся в заключении в США Владислав Клюшин. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). В декабре директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что канал связи между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена заключенными сохраняется. Смена русофобского караула в Брюсселе В конце года произошла смена первых лиц в НАТО и Евросоюзе. Первого октября пост генсекретаря альянса занял экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на этой должности, при этом решения альянса будут вырабатываться в Вашингтоне. Действительно, как заявил Рютте в первый день в должности, место Украины - в НАТО, а он сам "понимает" запрос Киева на разрешение ударов западным оружием вглубь России. Впоследствии в декабре Рютте призвал страны Европы нарастить оборонные расходы за счет социальных. Про мир на Украине он говорил лишь в контексте обеспечения Киеву "позиции силы" на возможных переговорах. Еврокомиссия в ноябре тоже пополнилась новыми лицами. В обновленном составе, который в целом нельзя заподозрить в любви к России, выделяется ставшая главой евродипломатии Кая Каллас. За декабрь преемница Жозепа Борреля успела допустить отправку войск стран Евросоюза на Украину, указать Трампу, как ему нужно вести себя с Россией, и заявить, что от замороженных российских активов в ЕС вряд ли что-то останется. При всем этом она признала, что президент РФ Владимир Путин усиливает свое влияние в мире.

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Ольга Фомченкова

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