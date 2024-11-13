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Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине - РИА Новости, 13.11.2024
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12:17 13.11.2024 (обновлено: 12:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/peskov-1983484811.html
Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине
Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине - РИА Новости, 13.11.2024
Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии обменянных россиян в предстоящем митинге в Берлине, заявил, что они не имеют... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:17
2024-11-13T12:52
россия
берлин (город)
украина
дмитрий песков
в мире
сша
эван гершкович
пол уилан
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии обменянных россиян в предстоящем митинге в Берлине, заявил, что они не имеют никакого отношения к РФ, а также чудовищно и окончательно оторваны от нее. "Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним, поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии обменянных летом россиян в предстоящем митинге в Берлине, направленном против проведения специальной военной операции на Украине. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов, заявлял источник в одном из российских компетентных ведомств.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html
https://ria.ru/20240709/berlin-1958449152.html
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берлин (город)
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россия, берлин (город), украина, дмитрий песков, в мире, сша, эван гершкович, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Россия, Берлин (город), Украина, Дмитрий Песков, В мире, США, Эван Гершкович, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине

Песков назвал обменянных россиян оторванными от страны и неинтересными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии обменянных россиян в предстоящем митинге в Берлине, заявил, что они не имеют никакого отношения к РФ, а также чудовищно и окончательно оторваны от нее.
"Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним, поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии обменянных летом россиян в предстоящем митинге в Берлине, направленном против проведения специальной военной операции на Украине.
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В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов, заявлял источник в одном из российских компетентных ведомств.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияБерлин (город)УкраинаДмитрий ПесковВ миреСШАЭван ГершковичПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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