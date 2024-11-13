https://ria.ru/20241113/peskov-1983484811.html

Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине

Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине - РИА Новости, 13.11.2024

Песков прокомментировал участие обменянных россиян в митинге в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии обменянных россиян в предстоящем митинге в Берлине, заявил, что они не имеют... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:17

2024-11-13T12:17

2024-11-13T12:52

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берлин (город)

украина

дмитрий песков

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эван гершкович

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии обменянных россиян в предстоящем митинге в Берлине, заявил, что они не имеют никакого отношения к РФ, а также чудовищно и окончательно оторваны от нее. "Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним, поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об участии обменянных летом россиян в предстоящем митинге в Берлине, направленном против проведения специальной военной операции на Украине. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов, заявлял источник в одном из российских компетентных ведомств.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html

https://ria.ru/20240709/berlin-1958449152.html

россия

берлин (город)

украина

сша

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