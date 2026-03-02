Правоохранители назвали учредителей "Антивоенного комитета России"*

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В список учредителей "Антивоенного комитета России"* входили предприниматель Михаил Ходорковский**, экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов** и еще 21 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.