Правоохранители назвали учредителей "Антивоенного комитета России"*

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В список учредителей "Антивоенного комитета России"* входили предприниматель Михаил Ходорковский**, экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов** и еще 21 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности. Судом установлено, что им руководит Ходорковский**.
"Учредителями и участниками АКР* являются: основатель общественного сетевого движения "Открытая Россия"* Михаил Ходорковский**... экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов**.... президент общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман**...", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом списке также признанные в РФ иностранными агентами галерист Марат Гельман**, вице-президент Фонда "Свободная Россия"* Владимир Кара-Мурза**, экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко**, политик Дмитрий Гудков**, экономист Сергей Гуриев**, предприниматели Борис Зимин** и Евгений Чичваркин**, журналисты Евгений Киселев**, Виктор Шендерович** и Кирилл Мартынов**, юрист Елена Лукьянова**, политологи Юрий Пивоваров** и Екатерина Шульман**, экс-член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко**, шахматист Гарри Каспаров**, экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник** и актер Артур Смолянинов**, предприниматель Михаил Кокорич**, биологи Евгений Кунин** и Константин Чумаков**.
* запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов