Следствие просит заочно арестовать Кара-Мурзу*

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политика Владимира Кара-Мурзу* (иноагент) по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.