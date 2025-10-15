https://ria.ru/20251015/sledstvie-2048360574.html
Следствие просит заочно арестовать Кара-Мурзу*
Следствие просит заочно арестовать Кара-Мурзу*
2025-10-15T12:18:00+03:00
2025-10-15T12:18:00+03:00
2025-10-15T12:24:00+03:00
происшествия
владимир кара-мурза
Происшествия, Владимир Кара-Мурза
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политика Владимира Кара-Мурзу* (иноагент) по статьям о распространении фейков о российской армии и участии в экстремистской организации, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.
Вопрос о заочном аресте Кара-Мурзы* суд рассмотрит сегодня.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов