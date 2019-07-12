Биография Павла Лунгина

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина (1920-1996) и филолога Лилианы Лунгиной (1920-1998), автора русского перевода книги "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен.
В 1971 году окончил отделение математической и прикладной лингвистики МГУ, в 1980 году – Высшие сценарные курсы (мастерская Георгия Данелии и Михаила Львовского).
После окончания МГУ Павел Лунгин работал математиком-программистом в Институте социологических исследований, затем редактором отдела науки в "Литературной газете".
В 1976 году дебютировал как сценарист – фильмом "Все дело в брате" (режиссер Валентин Горлов). До 1989 года Лунгин работал сценаристом на ведущих студиях страны. За эти годы по его сценариям было поставлено в общей сложности 10 фильмов, в том числе приключенческие картины "Конец императора тайги" (1978, режиссер Владимир Саруханов) и "Непобедимый" (1983, режиссер Юрий Борецкий) с Андреем Ростоцким в главной роли. Картины имели широкий зрительский успех, стали лидерами проката.
В 1990 году Лунгин дебютировал как режиссер, поставив по собственному сценарию фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Картина получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм принес автору известность в России и на Западе.
В 1990-е годы Павел Лунгин переехал в Париж (Франция). В этот период он выпустил несколько документальных картин: "ГУЛАГ – секрет счастья" (1991), "Подпольный пионер" (1993), "Ницца: маленькая Россия" (1993), "Эскимосы: ненужный народ" (1994), "Владимир Маяковский" (1998).
Все они были показаны по французским и немецким телеканалам. Также вышли художественные фильмы "Луна-парк" (1992) и "Линия жизни" (1996), который получил Гран-при кинофестиваля Mystfest (Турин, Италия).
В 2000 году вышел в свет фильм "Свадьба" с Марией Мироновой и Маратом Башаровым в главных ролях. Лента была удостоена специального приза жюри на Международном кинофестивале в Каннах "За лучший актерский ансамбль".
Интерес зрителей и критики вызвали такие ленты Лунгина, как "Олигарх" (2002), "Бедные родственники" (2005, главный приз фестиваля "Кинотавр"), многосерийный телефильм по мотивам произведений Николая Гоголя "Дело о "Мертвых душах" (2005).
В 2006 году большой резонанс вызвал фильм Павла Лунгина "Остров" (шесть премий "Золотой орел", шесть премий "Ника", приз зрительских симпатий и приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Онфлере, Франция). Лента стала официальным фильмом закрытия 63-го Венецианского фестиваля и официальным фильмом открытия фестиваля "Кинотавр-2006".
В ноябре 2009 года вышел в прокат фильм "Царь", который участвовал в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" (2009), официально открывал XXX Московский международный кинофестиваль и получил две премии "Ника".
В марте 2012 года вышла в прокат картина Павла Лунгина "Дирижер". Лента была отмечена за лучшую мужскую роль на фестивале в Шанхае (Китай).
В марте 2015 года на канале "Россия-1" состоялась премьера 12-серийного телесериала Павла Лунгина "Родина", а в ноябре 2016 года в прокат вышел фильм "Дама Пик", ставший совместным проектом Павла Лунгина и продюсера Федора Бондарчука.
В мае 2019 года вышел в прокат фильм "Братство", действие которого происходит в 1988 году во время войны в Афганистане.
В 2004 году Павел Лунгин создал в России собственную продюсерскую кинокомпанию – "Студию Павла Лунгина", которая занимается производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов.
В 2009-2018 годах Лунгин был председателем Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало".
В 2008 году в издательстве "Сеанс/Амфора" (СПб) вышла книга – сборник сценариев Павла Лунгина, в который вошли сценарии, написанные Лунгиным или при его участии с 1983 по 2007 год, как для собственных фильмов ("Такси-блюз", "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх"), так и для фильмов других режиссеров ("Непобедимый", "Попутчик").
Лунгин – почетный член Российской академии художеств.
Народный артист России (2008).
Награжден орденом Дружбы (2010).
Награжден французским Орденом искусств и литературы (2010), офицер Ордена Почетного легиона (2012).
Женат вторым браком. У режиссера двое сыновей.
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