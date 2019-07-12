Биография Павла Лунгина

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Павел Семенович Лунгин родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста Семена Лунгина (1920-1996) и филолога Лилианы Лунгиной (1920-1998), автора русского перевода книги "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен.

В 1971 году окончил отделение математической и прикладной лингвистики МГУ, в 1980 году – Высшие сценарные курсы (мастерская Георгия Данелии и Михаила Львовского).

После окончания МГУ Павел Лунгин работал математиком-программистом в Институте социологических исследований, затем редактором отдела науки в "Литературной газете".

В 1976 году дебютировал как сценарист – фильмом "Все дело в брате" (режиссер Валентин Горлов). До 1989 года Лунгин работал сценаристом на ведущих студиях страны. За эти годы по его сценариям было поставлено в общей сложности 10 фильмов, в том числе приключенческие картины "Конец императора тайги" (1978, режиссер Владимир Саруханов) и "Непобедимый" (1983, режиссер Юрий Борецкий) с Андреем Ростоцким в главной роли. Картины имели широкий зрительский успех, стали лидерами проката.

В 1990 году Лунгин дебютировал как режиссер, поставив по собственному сценарию фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Картина получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм принес автору известность в России и на Западе.

В 1990-е годы Павел Лунгин переехал в Париж (Франция). В этот период он выпустил несколько документальных картин: "ГУЛАГ – секрет счастья" (1991), "Подпольный пионер" (1993), "Ницца: маленькая Россия" (1993), "Эскимосы: ненужный народ" (1994), "Владимир Маяковский" (1998).

Все они были показаны по французским и немецким телеканалам. Также вышли художественные фильмы "Луна-парк" (1992) и "Линия жизни" (1996), который получил Гран-при кинофестиваля Mystfest (Турин, Италия).

В 2000 году вышел в свет фильм "Свадьба" с Марией Мироновой и Маратом Башаровым в главных ролях. Лента была удостоена специального приза жюри на Международном кинофестивале в Каннах "За лучший актерский ансамбль".

Интерес зрителей и критики вызвали такие ленты Лунгина, как "Олигарх" (2002), "Бедные родственники" (2005, главный приз фестиваля "Кинотавр"), многосерийный телефильм по мотивам произведений Николая Гоголя "Дело о "Мертвых душах" (2005).

В ноябре 2009 года вышел в прокат фильм "Царь" , который участвовал в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" (2009), официально открывал XXX Московский международный кинофестиваль и получил две премии "Ника".

В мае 2019 года вышел в прокат фильм "Братство" , действие которого происходит в 1988 году во время войны в Афганистане.

В 2004 году Павел Лунгин создал в России собственную продюсерскую кинокомпанию – "Студию Павла Лунгина", которая занимается производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов.

В 2008 году в издательстве "Сеанс/Амфора" (СПб) вышла книга – сборник сценариев Павла Лунгина, в который вошли сценарии, написанные Лунгиным или при его участии с 1983 по 2007 год, как для собственных фильмов ("Такси-блюз", "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх"), так и для фильмов других режиссеров ("Непобедимый", "Попутчик").

Лунгин – почетный член Российской академии художеств.

Награжден французским Орденом искусств и литературы (2010), офицер Ордена Почетного легиона (2012).

Женат вторым браком. У режиссера двое сыновей.