https://ria.ru/20210916/krymov-1750312331.html

Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"

Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально" - РИА Новости, 16.09.2021

Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"

Художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной "Все нормально", рассказывающей о взаимоотношениях мужчины и женщины. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:21

2021-09-16T18:21

2021-09-16T18:21

культура

павел лунгин

дмитрий крымов

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной "Все нормально", рассказывающей о взаимоотношениях мужчины и женщины."Это как в сказке: когда муж уходит, а жена ему привязывает к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остается. Это фильм о том, как она остается, и как веревочка постепенно уходит, уходит, уходит. Конец я не буду рассказывать", - сказал Крымов в четверг на очной защите дебютных фильмов в министерстве культуры РФ.Художественным руководителем проекта выступит режиссер Павел Лунгин."Сама история простая, очень человечная, очень гуманистичная, очень игровая, в то же время решительно отличающаяся от того, что сегодня считают молодым кино", - сказал Лунгин, добавив, что бюджет картины составит 55 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201226/teatr-1591031714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел лунгин, дмитрий крымов, новости культуры, кино и сериалы