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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/krymov-1750312331.html
Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"
Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально" - РИА Новости, 16.09.2021
Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"
Художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной "Все нормально", рассказывающей о взаимоотношениях мужчины и женщины. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:21
2021-09-16T18:21
культура
павел лунгин
дмитрий крымов
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной "Все нормально", рассказывающей о взаимоотношениях мужчины и женщины."Это как в сказке: когда муж уходит, а жена ему привязывает к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остается. Это фильм о том, как она остается, и как веревочка постепенно уходит, уходит, уходит. Конец я не буду рассказывать", - сказал Крымов в четверг на очной защите дебютных фильмов в министерстве культуры РФ.Художественным руководителем проекта выступит режиссер Павел Лунгин."Сама история простая, очень человечная, очень гуманистичная, очень игровая, в то же время решительно отличающаяся от того, что сегодня считают молодым кино", - сказал Лунгин, добавив, что бюджет картины составит 55 миллионов рублей.
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павел лунгин, дмитрий крымов, новости культуры, кино и сериалы
18:21 16.09.2021
 
Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"

Дмитрий Крымов дебютирует в кино с фильмом "Все нормально"

© РИА Новости / Владимир ПесняРежиссер Дмитрий Крымов
Режиссер Дмитрий Крымов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Художник, сценограф и театральный режиссер Дмитрий Крымов дебютирует в кино с картиной "Все нормально", рассказывающей о взаимоотношениях мужчины и женщины.
"Это как в сказке: когда муж уходит, а жена ему привязывает к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остается. Это фильм о том, как она остается, и как веревочка постепенно уходит, уходит, уходит. Конец я не буду рассказывать", - сказал Крымов в четверг на очной защите дебютных фильмов в министерстве культуры РФ.
Художественным руководителем проекта выступит режиссер Павел Лунгин.
"Сама история простая, очень человечная, очень гуманистичная, очень игровая, в то же время решительно отличающаяся от того, что сегодня считают молодым кино", - сказал Лунгин, добавив, что бюджет картины составит 55 миллионов рублей.
Церемония вручения премий в области литературы Театральный роман, Дмитрий Крымов - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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КультураПавел ЛунгинДмитрий КрымовНовости культурыКино и сериалы
 
 
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