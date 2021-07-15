https://ria.ru/20210715/mamonov-1741433944.html

"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова

"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021

"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова

Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:19

2021-07-15T18:19

2021-07-15T19:05

культура

умер петр мамонов

павел лунгин

петр мамонов

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.Лунгин, близко знавший Мамонова и поработавший с ним на площадке, узнав о его смерти, не смог сдержать эмоций."Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал РИА Новости Лунгин.Режиссер сообщил, что были планы и на дальнейшую совместную работу. "Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм", - добавил он.Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина "Такси-блюз" и "Остров". Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html

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умер петр мамонов, павел лунгин, петр мамонов, общество