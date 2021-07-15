https://ria.ru/20210715/mamonov-1741433944.html
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:19
2021-07-15T18:19
2021-07-15T19:05
культура
умер петр мамонов
павел лунгин
петр мамонов
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.Лунгин, близко знавший Мамонова и поработавший с ним на площадке, узнав о его смерти, не смог сдержать эмоций."Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал РИА Новости Лунгин.Режиссер сообщил, что были планы и на дальнейшую совместную работу. "Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм", - добавил он.Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина "Такси-блюз" и "Остров". Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html
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умер петр мамонов, павел лунгин, петр мамонов, общество
18:19 15.07.2021 (обновлено: 19:05 15.07.2021)
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
Режиссер Павел Лунгин назвал умершего Петра Мамонова человеком огромного масштаба
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Режиссер Павел Лунгин
назвал актера и музыканта Петра Мамонова
, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.
Лунгин, близко знавший Мамонова и поработавший с ним на площадке, узнав о его смерти, не смог сдержать эмоций.
"Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал РИА Новости Лунгин.
Режиссер сообщил, что были планы и на дальнейшую совместную работу. "Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм", - добавил он.
Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина "Такси-блюз" и "Остров". Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.