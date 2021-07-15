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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741433944.html
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:19
2021-07-15T19:05
культура
умер петр мамонов
павел лунгин
петр мамонов
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.Лунгин, близко знавший Мамонова и поработавший с ним на площадке, узнав о его смерти, не смог сдержать эмоций."Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал РИА Новости Лунгин.Режиссер сообщил, что были планы и на дальнейшую совместную работу. "Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм", - добавил он.Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина "Такси-блюз" и "Остров". Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
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умер петр мамонов, павел лунгин, петр мамонов, общество
18:19 15.07.2021 (обновлено: 19:05 15.07.2021)
 
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова

Режиссер Павел Лунгин назвал умершего Петра Мамонова человеком огромного масштаба

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкРежиссер Павел Лунгин и актер Петр Мамонов. 1990 год.
Режиссер Павел Лунгин и актер Петр Мамонов. 1990 год. - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Павел Лунгин назвал актера и музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в четверг после заболевания коронавирусом, человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.
Лунгин, близко знавший Мамонова и поработавший с ним на площадке, узнав о его смерти, не смог сдержать эмоций.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:13
Биография Петра Мамонова
"Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал РИА Новости Лунгин.
Режиссер сообщил, что были планы и на дальнейшую совместную работу. "Надеялся, что мы с ним снимем еще один фильм", - добавил он.
Мамонов снялся в известных фильмах Лунгина "Такси-блюз" и "Остров". Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
 
КультураУмер Петр МамоновПавел ЛунгинПетр МамоновОбщество
 
 
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