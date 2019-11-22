Режиссер Лунгин выступил за сохранение кинотеатра "Соловей"

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Российский режиссер Российский режиссер Павел Лунгин выступает за сохранение московского кинотеатра "Соловей" , об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как писали в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

"Я считаю, что надо оставить "Соловей", конечно", - сказал Лунгин. Он отметил, что этот кинотеатр "стал любимым местом москвичей, любимым местом молодежи".

"Я всецело поддерживаю этот кинотеатр. Он, скорее, даже стал культурным центром", – добавил режиссер. "Бизнес-центр на месте такого кинотеатра не нужен", - отметил он.

Как сообщалось ранее, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков направил на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой рассмотреть вопрос приобретения в государственную собственность земельного участка и расположенного на нем киноцентра "Соловей", в мэрии пообещали рассмотреть данное обращение.