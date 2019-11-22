Режиссер Лунгин выступил за сохранение кинотеатра "Соловей"

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Российский режиссер Павел Лунгин выступает за сохранение московского кинотеатра "Соловей", об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как писали в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
"Я считаю, что надо оставить "Соловей", конечно", - сказал Лунгин. Он отметил, что этот кинотеатр "стал любимым местом москвичей, любимым местом молодежи".
"Я всецело поддерживаю этот кинотеатр. Он, скорее, даже стал культурным центром", – добавил режиссер. "Бизнес-центр на месте такого кинотеатра не нужен", - отметил он.
Как сообщалось ранее, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков направил на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой рассмотреть вопрос приобретения в государственную собственность земельного участка и расположенного на нем киноцентра "Соловей", в мэрии пообещали рассмотреть данное обращение.
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.