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Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов

Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов - РИА Новости, 26.02.2024

Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов

Актер Московского ТЮЗа Павел Поймалов ушел из жизни в возрасте 57 лет, сообщили на сайте театра. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:33

2024-02-26T11:33

2024-02-26T15:11

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Московского ТЮЗа Павел Поймалов ушел из жизни в возрасте 57 лет, сообщили на сайте театра."Умер артист Павел Поймалов", — говорится в публикации.О дате прощания уведомят дополнительно, добавили в театре.Павел Поймалов родился в 1966 году в городе Кизляр. Он окончил Горьковское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1992-м актера зачислили в труппу Московского ТЮЗа. Артист сыграл в фильме "Страна глухих" Валерия Тодоровского, в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики-2", "Гражданин начальник" и других. Поймалов стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль" за роль в картине Павла Лунгина "Свадьба" в 2001 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, кизляр, москва, московский театр юного зрителя, театр, кино и сериалы, павел лунгин, валерий тодоровский, гитис