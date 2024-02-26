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Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов
Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов - РИА Новости, 26.02.2024
Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов
Актер Московского ТЮЗа Павел Поймалов ушел из жизни в возрасте 57 лет, сообщили на сайте театра. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:33
2024-02-26T11:33
2024-02-26T15:11
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Московского ТЮЗа Павел Поймалов ушел из жизни в возрасте 57 лет, сообщили на сайте театра."Умер артист Павел Поймалов", — говорится в публикации.О дате прощания уведомят дополнительно, добавили в театре.Павел Поймалов родился в 1966 году в городе Кизляр. Он окончил Горьковское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1992-м актера зачислили в труппу Московского ТЮЗа. Артист сыграл в фильме "Страна глухих" Валерия Тодоровского, в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики-2", "Гражданин начальник" и других. Поймалов стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль" за роль в картине Павла Лунгина "Свадьба" в 2001 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Культура, Новости культуры, Кизляр, Москва, Московский театр юного зрителя, Театр, Кино и сериалы, Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, ГИТИС
Умер актер из "Страны глухих" и "Каменской" Поймалов
Актер из "Страны глухих" и "Каменской" Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет