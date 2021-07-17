https://ria.ru/20210717/mamonov-1741642945.html
В Москве началось прощание с Петром Мамоновым
В Москве началось прощание с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве началось прощание с Петром Мамоновым
Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Москве в Донском монастыре, где собрались его близкие, коллеги и поклонники творчества, передаёт... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:34
2021-07-17T09:34
2021-07-17T12:27
культура
умер петр мамонов
звуки му
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Москве в Донском монастыре, где собрались его близкие, коллеги и поклонники творчества, передаёт корреспондент РИА Новости.О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Актеру было 70 лет.Прощание и отпевание проходит в субботу в Донском монастыре в Москве. Проститься с Мамоновым пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин.После прощания траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов жил последние 25 лет, его похоронят на местном кладбище.Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.
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верея
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Прощание с Петром Мамоновым в Донском монастыре
В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым. Он умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
2021-07-17T09:34
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PT0M15S
РИА Новости
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умер петр мамонов, звуки му, павел лунгин, москва, верея, петр мамонов, общество
09:34 17.07.2021 (обновлено: 12:27 17.07.2021)
В Москве началось прощание с Петром Мамоновым
В Москве в Донском монастыре началось прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым