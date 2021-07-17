https://ria.ru/20210717/mamonov-1741642945.html

В Москве началось прощание с Петром Мамоновым

В Москве началось прощание с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве началось прощание с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Москве в Донском монастыре, где собрались его близкие, коллеги и поклонники творчества, передаёт... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:34

2021-07-17T09:34

2021-07-17T12:27

культура

умер петр мамонов

звуки му

павел лунгин

москва

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петр мамонов

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым началось в Москве в Донском монастыре, где собрались его близкие, коллеги и поклонники творчества, передаёт корреспондент РИА Новости.О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Актеру было 70 лет.Прощание и отпевание проходит в субботу в Донском монастыре в Москве. Проститься с Мамоновым пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин.После прощания траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов жил последние 25 лет, его похоронят на местном кладбище.Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

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Прощание с Петром Мамоновым в Донском монастыре В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым. Он умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел". 2021-07-17T09:34 true PT0M15S

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