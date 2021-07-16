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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/mamonov-1741464293.html
Петр Мамонов умер от последствий COVID-19 в возрасте 70 лет
Петр Мамонов умер от последствий COVID-19 в возрасте 70 лет - РИА Новости, 16.07.2021
Петр Мамонов умер от последствий COVID-19 в возрасте 70 лет
В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:52
2021-07-16T00:52
культура
коронавирус covid-19
россия
ольга любимова
павел лунгин
евгений герасимов
петр мамонов
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он являлся основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Также артист снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в последнем принесла ему множество наград."Человек огромного масштаба"Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram. "Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.В память о музыканте на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем. "Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.Режиссер Павел Лунгин назвал Мамонова человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает. "Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал он РИА Новости.Память о МамоновеПамять о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Он - яркая личность, у него большое количество своих почитателей, своей публики. Поэтому я думаю, что, конечно, люди, которые жили с ним рядом, наверняка захотят память его увековечить памятной доской на доме. Но это от них зависит, если такое поступит обращение, мы поддержим, я по крайней мере поддержу", - сказал Герасимов.Как заявила министр культуры Ольга Любимова, Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству, его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в музыке, а актерская работа была искренней и проникновенной,"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", - процитировали в пресс-службе Минкультуры слова Любимовой. Министр подчеркнула, что Мамонова отличали отзывчивость и доброжелательность.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741438737.html
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коронавирус covid-19, россия, ольга любимова, павел лунгин, евгений герасимов, петр мамонов, общество
00:52 16.07.2021
 
Петр Мамонов умер от последствий COVID-19 в возрасте 70 лет

Музыкант Петр Мамонов умер от последствий коронавируса в возрасте 70 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Москве на 71-м году жизни умер актер и музыкант Петр Мамонов, об этом сообщается на его странице в Facebook.
Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.
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Вчера, 18:00Культура
Московский волшебник. Не стало музыканта и актера Петра Мамонова
Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он являлся основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Также артист снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в последнем принесла ему множество наград.

"Человек огромного масштаба"

Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram. "Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.
В память о музыканте на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем. "Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.
Режиссер Павел Лунгин назвал Мамонова человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает. "Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал", - сказал он РИА Новости.
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Память о Мамонове

Память о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Он - яркая личность, у него большое количество своих почитателей, своей публики. Поэтому я думаю, что, конечно, люди, которые жили с ним рядом, наверняка захотят память его увековечить памятной доской на доме. Но это от них зависит, если такое поступит обращение, мы поддержим, я по крайней мере поддержу", - сказал Герасимов.
Как заявила министр культуры Ольга Любимова, Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству, его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в музыке, а актерская работа была искренней и проникновенной,
"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", - процитировали в пресс-службе Минкультуры слова Любимовой. Министр подчеркнула, что Мамонова отличали отзывчивость и доброжелательность.
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КультураКоронавирус COVID-19РоссияОльга ЛюбимоваПавел ЛунгинЕвгений ГерасимовПетр МамоновОбщество
 
 
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