"Мальчик русский" получил Гран-при кинофестиваля "Меридианы Тихого"

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершен, на торжественной церемонии закрытия были назвали фильмы-победители и имена лауреатов. Лучшим полнометражным фильмом, получившим Гран-при, стала российская картина "Мальчик русский" Александра Золотухина.

Председатель международного жюри Анна Меликян в беседе с журналистами призналась, что никогда не видела в одном месте столько "азиатского кино".

"Программа была разная, но я в таком количестве китайского, корейского кино в одном месте, конечно, никогда не смотрела - это такой интересный опыт, испытание. По главному призу кинофестиваля (лучший фильм) было очень мирное решение жюри – мнения, в основном, совпали", - сказала Меликян.

За семь дней кинофестиваля, который проходил во Владивостоке с 13 по 19 сентября, зрители смогли увидеть более 150 фильмов.

Гран-при за лучший полнометражный фильм получила российская картина – "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина. Приз за лучший короткометражный фильм присужден картине "Братство", режиссер Мириам Жубер (Канада, Тунис, Катар, Швеция), а за лучшую режиссуру - Александру Лунгину, картина "Большая поэзия", (Россия).

Вручил приз за лучшую женскую роль лауреат премии "Сезар", французский и американский актер Кристофер Ламберт, его получила актриса из Колумбии Летиция Гомез (фильм "Литиганте", режиссер Франко Лолли, Колумбия, Франция).

Лучшим актером стал Тоби Уоллес, фильм "Адское невезение", режиссер Томас М. Райт (Австралия). Специальный приз жюри получил фильм "Гуру", режиссер Рори Барриентос Ламас (Чили). Приз имени Юла Бриннера присужден актрисе Таисии Вилковой, фильм "Выше неба", режиссёр Оксана Карас, (Россия);