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РИА Новости
Культура

"Мальчик русский" получил Гран-при кинофестиваля "Меридианы Тихого"

16:15 19.09.2019
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© Lenfilm StudiosКадр из фильма "Мальчик русский"
Кадр из фильма Мальчик русский
© Lenfilm Studios
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершен, на торжественной церемонии закрытия были назвали фильмы-победители и имена лауреатов. Лучшим полнометражным фильмом, получившим Гран-при, стала российская картина "Мальчик русский" Александра Золотухина.
Председатель международного жюри Анна Меликян в беседе с журналистами призналась, что никогда не видела в одном месте столько "азиатского кино".
"Программа была разная, но я в таком количестве китайского, корейского кино в одном месте, конечно, никогда не смотрела - это такой интересный опыт, испытание. По главному призу кинофестиваля (лучший фильм) было очень мирное решение жюри – мнения, в основном, совпали", - сказала Меликян.
За семь дней кинофестиваля, который проходил во Владивостоке с 13 по 19 сентября, зрители смогли увидеть более 150 фильмов.
Гран-при за лучший полнометражный фильм получила российская картина – "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина. Приз за лучший короткометражный фильм присужден картине "Братство", режиссер Мириам Жубер (Канада, Тунис, Катар, Швеция), а за лучшую режиссуру - Александру Лунгину, картина "Большая поэзия", (Россия).
Вручил приз за лучшую женскую роль лауреат премии "Сезар", французский и американский актер Кристофер Ламберт, его получила актриса из Колумбии Летиция Гомез (фильм "Литиганте", режиссер Франко Лолли, Колумбия, Франция).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Александр Золотухин.

Кинорежиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова во время интервью, посвященного премьере фильма Мальчик русский в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2019. 12 февраля 2019
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Кинорежиссер Александр Золотухин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"

Кадр из фильма "Большая поэзия" режиссер Александр Лунгин

Кадр из фильма Большая поэзия
2 из 4

Кадр из фильма "Большая поэзия" режиссер Александр Лунгин

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля

Актер Кристофер Ламберт

Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
3 из 4

Актер Кристофер Ламберт

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Таисия Вилкова

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День седьмой
4 из 4

Актриса Таисия Вилкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Кинорежиссер Александр Золотухин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Кадр из фильма "Большая поэзия" режиссер Александр Лунгин

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
3 из 4

Актер Кристофер Ламберт

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля
4 из 4

Актриса Таисия Вилкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Лучшим актером стал Тоби Уоллес, фильм "Адское невезение", режиссер Томас М. Райт (Австралия). Специальный приз жюри получил фильм "Гуру", режиссер Рори Барриентос Ламас (Чили). Приз имени Юла Бриннера присужден актрисе Таисии Вилковой, фильм "Выше неба", режиссёр Оксана Карас, (Россия);
Приз губернатора Приморского края "9288 км" получил режиссёр Павел Лунгин. Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм получил фильм "Мальчик русский"; Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм - фильм "Чичи", режиссёр Дэвид Нессл (США); Приз жюри НЕТПАК – фильм Лунгина "Большая поэзия". И еще один приз, который имеет особую ценность на любом кинофестивале – "зрительских симпатий" за лучший российский фильм получила картина "Новогодний ремонт", режиссер Артур Пинхасов.
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