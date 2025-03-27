https://ria.ru/20250327/muzey-2007667202.html

В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект

В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект - РИА Новости, 27.03.2025

В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект

В Музее С.С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0", в котором соединились два вида искусства — живопись и музыка. В экспозиции — 13 картин... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:00:00+03:00

2025-03-27T14:00:00+03:00

2025-03-27T14:00:00+03:00

культура

михаил брызгалов

модест мусоргский

москва

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музыка

константин хабенский

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Музее С.С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0", в котором соединились два вида искусства — живопись и музыка. В экспозиции — 13 картин известных российских художников, которые посетители буду разглядывать под цикл пьес известного современного композитора Кузьмы Бодрова."В этом году Музей музыки будет стараться удивлять посетителей неочевидными выставками. Совсем недавно открылась выставка "ОбъективНО о музыке", в которой соединены фотография и музыка. В "Картинках с выставки. 2.0" мы объединим живопись и музыку через эксперимент в содружестве с современным композитором Кузьмой Бодровым", — отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов.В основе названия проекта – известный фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки", написанный в 1874 году в память о близком друге, художнике Викторе Гартмане. Именно его акварели, рисунки и архитектурные проекты, показанные на выставке в Академии художеств, вдохновили композитора на создание знаменитого произведения.Посетители увидят живописные полотна и графические работы Константина Коровина, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Николая Рериха, Фёдора Федоровского и других известных художников. Картины "Дочь Пилата" Василия Поленова, "Лиловый конь" Бориса Шаляпина, "Сон Прокофьева" Павла Борисова экспонируются впервые.По заказу музея современный российский композитор Кузьма Бодров создал авторский цикл для виолончели и фортепиано — 13 пьес соответствуют 13-ти картинам на выставке. Кузьма Бодров — автор музыки к кинофильмам Павла Лунгина, Андрея Кравчука, лауреат множества международных конкурсов. Обладатель премии министерства обороны Российской Федерации за музыку к кинофильму Константина Хабенского "Собибор". А за курирование проекта анимационных фильмов "Сказки старого пианино" ему была присуждена Премия Правительства Российской Федерации.Музыкальные произведения исполнены лауреатами Международного конкурса имени П.И. Чайковского Василием Степановым (виолончель) и Станиславом Корчагиным (фортепиано) в Российском национальном музее музыки.Выставка будет работать для посетителей до 22 июня 2025 года.

https://ria.ru/20250327/gim-2007460324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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