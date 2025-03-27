Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:00 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/muzey-2007667202.html
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект
В Музее С.С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0", в котором соединились два вида искусства — живопись и музыка. В экспозиции — 13 картин... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:00:00+03:00
2025-03-27T14:00:00+03:00
культура
михаил брызгалов
модест мусоргский
москва
музеи
выставки
музыка
константин хабенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007624739_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_60eccb7f4275a7da9d109bc589c3da79.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Музее С.С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0", в котором соединились два вида искусства — живопись и музыка. В экспозиции — 13 картин известных российских художников, которые посетители буду разглядывать под цикл пьес известного современного композитора Кузьмы Бодрова."В этом году Музей музыки будет стараться удивлять посетителей неочевидными выставками. Совсем недавно открылась выставка "ОбъективНО о музыке", в которой соединены фотография и музыка. В "Картинках с выставки. 2.0" мы объединим живопись и музыку через эксперимент в содружестве с современным композитором Кузьмой Бодровым", — отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов.В основе названия проекта – известный фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки", написанный в 1874 году в память о близком друге, художнике Викторе Гартмане. Именно его акварели, рисунки и архитектурные проекты, показанные на выставке в Академии художеств, вдохновили композитора на создание знаменитого произведения.Посетители увидят живописные полотна и графические работы Константина Коровина, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Николая Рериха, Фёдора Федоровского и других известных художников. Картины "Дочь Пилата" Василия Поленова, "Лиловый конь" Бориса Шаляпина, "Сон Прокофьева" Павла Борисова экспонируются впервые.По заказу музея современный российский композитор Кузьма Бодров создал авторский цикл для виолончели и фортепиано — 13 пьес соответствуют 13-ти картинам на выставке. Кузьма Бодров — автор музыки к кинофильмам Павла Лунгина, Андрея Кравчука, лауреат множества международных конкурсов. Обладатель премии министерства обороны Российской Федерации за музыку к кинофильму Константина Хабенского "Собибор". А за курирование проекта анимационных фильмов "Сказки старого пианино" ему была присуждена Премия Правительства Российской Федерации.Музыкальные произведения исполнены лауреатами Международного конкурса имени П.И. Чайковского Василием Степановым (виолончель) и Станиславом Корчагиным (фортепиано) в Российском национальном музее музыки.Выставка будет работать для посетителей до 22 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250327/gim-2007460324.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007624739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6840563f32d3939eaee94e0926faea82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил брызгалов, модест мусоргский, москва, музеи, выставки, музыка, константин хабенский, павел лунгин, кино, куда сходить , что посмотреть
Культура, Михаил Брызгалов, Модест Мусоргский, Москва, Музеи, Выставки, Музыка, Константин Хабенский, Павел Лунгин, Кино, куда сходить , что посмотреть
В Москве открылся необычный музыкально-художественный проект

В Музее С. С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставочный проект, объединивший музыку и живопись, "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева
Выставочный проект, объединивший музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Музее С.С. Прокофьева открылся проект "Картинки с выставки. 2.0", в котором соединились два вида искусства — живопись и музыка. В экспозиции — 13 картин известных российских художников, которые посетители буду разглядывать под цикл пьес известного современного композитора Кузьмы Бодрова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на выставке, объединившей музыку и живопись, "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева
Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на выставке, объединившей музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на выставке, объединившей музыку и живопись, "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева
"В этом году Музей музыки будет стараться удивлять посетителей неочевидными выставками. Совсем недавно открылась выставка "ОбъективНО о музыке", в которой соединены фотография и музыка. В "Картинках с выставки. 2.0" мы объединим живопись и музыку через эксперимент в содружестве с современным композитором Кузьмой Бодровым", — отметил генеральный директор музея Михаил Брызгалов.
В основе названия проекта – известный фортепианный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки", написанный в 1874 году в память о близком друге, художнике Викторе Гартмане. Именно его акварели, рисунки и архитектурные проекты, показанные на выставке в Академии художеств, вдохновили композитора на создание знаменитого произведения.
Посетители увидят живописные полотна и графические работы Константина Коровина, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Николая Рериха, Фёдора Федоровского и других известных художников. Картины "Дочь Пилата" Василия Поленова, "Лиловый конь" Бориса Шаляпина, "Сон Прокофьева" Павла Борисова экспонируются впервые.
По заказу музея современный российский композитор Кузьма Бодров создал авторский цикл для виолончели и фортепиано — 13 пьес соответствуют 13-ти картинам на выставке.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Картина Павла Борисова "Сон композитора Сергея Прокофьева" (справа)

Картина Павла Борисова Сон композитора Сергея Прокофьева на выставке, объединившей музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева

Картина Павла Борисова "Сон композитора Сергея Прокофьева" (справа)

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов (в центре) на выставке "Картинки с выставки. 2.0"

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на выставке, объединившей музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов (в центре) на выставке "Картинки с выставки. 2.0"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева

Выставочный проект, объединивший музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева, входящем в состав Российского национального музея музыки

Выставочный проект, объединивший музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева, входящем в состав Российского национального музея музыки

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4

Картина Павла Борисова "Сон композитора Сергея Прокофьева" (справа)

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов (в центре) на выставке "Картинки с выставки. 2.0"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 4

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 4

Проект "Картинки с выставки. 2.0" в музее С. C. Прокофьева, входящем в состав Российского национального музея музыки

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 4
Кузьма Бодров — автор музыки к кинофильмам Павла Лунгина, Андрея Кравчука, лауреат множества международных конкурсов. Обладатель премии министерства обороны Российской Федерации за музыку к кинофильму Константина Хабенского "Собибор". А за курирование проекта анимационных фильмов "Сказки старого пианино" ему была присуждена Премия Правительства Российской Федерации.
Музыкальные произведения исполнены лауреатами Международного конкурса имени П.И. Чайковского Василием Степановым (виолончель) и Станиславом Корчагиным (фортепиано) в Российском национальном музее музыки.
Выставка будет работать для посетителей до 22 июня 2025 года.
Посетительница выставки Сказочные образы в русской керамике в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Москве открылась яркая выставка уникальной старинной керамики
12:30
 
КультураМихаил БрызгаловМодест МусоргскийМоскваМузеиВыставкиМузыкаКонстантин ХабенскийПавел ЛунгинКинокуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала