Прогулка по островам и стадионам. Как показывают Россию в кино

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, как шутят некоторые. Это еще и солнечный Краснодар, Камчатка с вулканами, простор Волги в Нижнем Новгороде или снега Карелии. Погода и природа — на любой вкус. В День России рассказываем о фильмах, в которых красиво и интересно показаны разные уголки страны.

"Про любовь" к Москве

Альманах Анны Меликян "Про любовь" можно воспринимать как туристический путеводитель по современной столице.

Здесь есть набережная Москвы-реки со "Стрелкой", Арбат с медленно гуляющими парочками, высотки (современные и не очень) и тихие дворы в центре города с яркими граффити.

© Кинокомпания "Магнум" (2015) Кадр из фильма "Про любовь" 1 из 4 Кадр из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) © Кинокомпания "Магнум" (2015) Сцена из фильма "Про любовь" 2 из 4 Сцена из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) © Кинокомпания "Магнум" (2015) Вид Москвы из фильма "Про любовь" 3 из 4 Вид Москвы из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) © Кинокомпания "Магнум" (2015) Кадр из фильма "Про любовь" 4 из 4 Кадр из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) 1 из 4 Кадр из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) 2 из 4 Сцена из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) 3 из 4 Вид Москвы из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015) 4 из 4 Кадр из фильма "Про любовь" © Кинокомпания "Магнум" (2015)

Главные герои новелл выступают своеобразными гидами. И зритель через объектив камеры следует за ними в клуб аниме, строгий офис, на фестиваль русской культуры.

"Про любовь" — о том, как выглядит и чем живет современная Москва.

"Притяжение" от Калининграда до Камчатки

© Пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Вторжение" Федора Бондарчука © Пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Вторжение" Федора Бондарчука

А вот виды футуристической столицы есть в дилогии Федора Бондарчука про пришельца (Риналь Мухаметов) и его любовь (Ирина Старшенбаум).

Первый фильм, "Притяжение", прославил Чертаново (хотя съемки проходили в разных районах Москвы). После падения инопланетного корабля на этот округ жители и зрители теперь смотрят на серые многоэтажки по-новому.

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia Фрагмент из фильма "Вторжение" 1 из 4 Фрагмент из фильма "Вторжение" © Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia Сцена из фильма "Притяжение" 2 из 4 Сцена из фильма "Притяжение" © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia Кадр из фильма "Притяжение" 3 из 4 Кадр из фильма "Притяжение" © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia © Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение" 4 из 4 Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение" © Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia 1 из 4 Фрагмент из фильма "Вторжение" © Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia 2 из 4 Сцена из фильма "Притяжение" © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia 3 из 4 Кадр из фильма "Притяжение" © Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia 4 из 4 Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение" © Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Сиквел картины "Вторжение" снимали в центре Москвы: в том числе на территории МГУ, на набережных, в Орликовом переулке, на недостроенном участке Четвертого транспортного кольца. А еще — в Калининграде и на Камчатке (на вулкане Ксудач). Эти живописные сцены можно увидеть в финале.

"Питер FM" в городе на Неве

"Питер FM" сняли в 2006 году, но картина остается одной из самых красивых историй о любви (в том числе к городу).

Маша (Екатерина Федулова) и Максим (Евгений Цыганов) случайно сталкиваются, а потом весь фильм пытаются найти друг друга. Такой мини-тревел-формат помогает узнать о неизведанных местах Санкт-Петербурга.

© Профит (2006) Кадр из фильма "Питер FM" © Профит (2006) Кадр из фильма "Питер FM"

В картине, конечно, засветились знакомые всем места: Невский проспект, Петроградская сторона, набережная Мойки, мост Белинского на Фонтанке. Но есть и кое-что неизвестное большинству туристов.

Например, мансардой Максима стал жилой дом Первого российского страхового общества, построенный Бенуа в начале XX века. А здание, которое Максим часто рисует, съемочная группа подбирала долго. В итоге остановились на доме Капустина 1910 года.

© Профит (2006) Кадр из фильма "Питер FM" © Профит (2006) Кадр из фильма "Питер FM"

Так что в "Питере FM" зритель наверняка увидит что-то новое во вроде бы вдоль и поперек изученном городе.

"Прогулка" по Санкт-Петербургу

Евгений Цыганов снялся еще в одной картине, неожиданно и по-новому показывающей Санкт-Петербург, — в фильме Алексея Учителя "Прогулка".

© Министерство культуры Российской Федерации (2003) Кадр из фильма "Прогулка" © Министерство культуры Российской Федерации (2003) Кадр из фильма "Прогулка"

Героиня (Ирина Пегова) идет по городу, потом к ней присоединяются двое (Павел Баршак и Цыганов). Все флиртуют, болтают, смеются.

И все это на фоне разных — знакомых и нет — видов Северной столицы. Будут Дворцовая площадь, Исаакиевский собор и другие "символы" города: дождь и фанаты "Зенита".

© Министерство культуры Российской Федерации (2003) Сцена из фильма "Прогулка" 1 из 2 Сцена из фильма "Прогулка" © Министерство культуры Российской Федерации (2003) © Министерство культуры Российской Федерации (2003) Кадр из фильма "Прогулка" 2 из 2 Кадр из фильма "Прогулка" © Министерство культуры Российской Федерации (2003) 1 из 2 Сцена из фильма "Прогулка" © Министерство культуры Российской Федерации (2003) 2 из 2 Кадр из фильма "Прогулка" © Министерство культуры Российской Федерации (2003)

"Я худею" в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде снимали сериал "Метод", фильм "Выпускной", а совсем недавно — комедию "Я худею" с Александрой Бортич.

© Друг Друга (2018) Кадр из фильма "Я худею" © Друг Друга (2018) Кадр из фильма "Я худею"

Героиню бросает парень из-за ее внешнего вида. Она решила похудеть и вернуть любовь. Помогают ей лучшая подруга и увлеченный здоровым образом жизни Коля (Евгений Кулик).

В кадре появились Варварская улица (одна из центральных в Нижнем Новгороде), площадь Минина и Пожарского (тоже главная), а еще набережная Федоровского с видом на Волгу.

© Друг Друга (2018) Александра Бортич в фильме "Я худею" 1 из 3 Александра Бортич в фильме "Я худею" © Друг Друга (2018) © Друг Друга (2018) Кадр из фильма "Я худею" 2 из 3 Кадр из фильма "Я худею" © Друг Друга (2018) © Друг Друга (2018) Сцена из фильма "Я худею" 3 из 3 Сцена из фильма "Я худею" © Друг Друга (2018) 1 из 3 Александра Бортич в фильме "Я худею" © Друг Друга (2018) 2 из 3 Кадр из фильма "Я худею" © Друг Друга (2018) 3 из 3 Сцена из фильма "Я худею" © Друг Друга (2018)

Кстати, некоторые сцены происходят на балконе высотки 1960-х годов, построенной на этой набережной. Оттуда открываются живописные виды. Теперь многие туристы узнают этот дом.

"Левиафан" и Териберка

Кадр со скелетом кита на фоне грозового неба хорошо узнаваем — "Левиафан" Андрея Звягинцева на весь мир прославил село Териберка в Мурманской области.

Интересно, что режиссер вдохновился историей про американского сварщика, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом, но герой сел в бульдозер и разрушил фабрику. Однако в итоге действие перенесли в современную Россию. А сюжет строится вокруг автослесаря (Алексей Серебряков), его семьи и споров с местным мэром.

Большая часть видов в кадре — это Кировск, Териберка, берег Баренцева моря. Синяя вода, тучи, холмы, покрытые снегом, не только украсили фильм, но и послужили приманкой для путешественников. После выхода "Левиафана" многие решили съездить в Териберку, посмотреть на дикую красоту и то, "как оно все на самом деле".

Карельский "Остров"

"Остров" Павла Лунгина запомнился не только драматизмом истории и актерской игрой Петра Мамонова, но и красотой природы Севера.

© Наше Кино (2006) Кадр из фильма "Остров" © Наше Кино (2006) Кадр из фильма "Остров"

Она даже стала одним из героев фильма. Снимали картину о суровом старце Анатолии (Петр Мамонов) в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Навигационную башню превратили в колокольню, для декораций использовали барак и затонувшую баржу.

Природа тоже приняла участие в съемках: фильм делали быстро (чтобы успеть до того, как Белое море покроется льдом).

Заснеженные поля, замерзшие озера, небольшие деревья — вот и весь антураж. Но именно такой лаконичностью фильм и цепляет.

© Наше Кино (2006) Кадр из фильма "Остров" 1 из 2 Кадр из фильма "Остров" © Наше Кино (2006) © Наше Кино (2006) Сцена из фильма "Остров" 2 из 2 Сцена из фильма "Остров" © Наше Кино (2006) 1 из 2 Кадр из фильма "Остров" © Наше Кино (2006) 2 из 2 Сцена из фильма "Остров" © Наше Кино (2006)

"Как я провел этим летом" на Чукотке

Драма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" поразила и российских, и зарубежных зрителей. Картину наградили "Серебряными медведями" Берлинале, главными призами фестивалей в Чикаго, Лондоне, Бордо.

© Кинокомпания Коктебель (2010) Кадр из фильма "Как я провел этим летом" © Кинокомпания Коктебель (2010) Кадр из фильма "Как я провел этим летом"

История про двух работников полярной станции в Северном Ледовитом океане (Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин) небогата на диалоги, но завораживает просторами, туманами, белым медведем и морозным воздухом, от которого становится холодно, даже глядя на экран.

Фильм снимали с июня по август на Чукотском полуострове. Жила киногруппа в заброшенном бараке с печками-буржуйками и без горячей воды. А из-за природных особенностей (летом там почти не заходит солнце) самая длинная смена продолжалась 23 часа.

© Кинокомпания Коктебель (2010) Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом" 1 из 2 Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом" © Кинокомпания Коктебель (2010) © Кинокомпания Коктебель (2010) Кадр из фильма "Как я провел этим летом" 2 из 2 Кадр из фильма "Как я провел этим летом" © Кинокомпания Коктебель (2010) 1 из 2 Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом" © Кинокомпания Коктебель (2010) 2 из 2 Кадр из фильма "Как я провел этим летом" © Кинокомпания Коктебель (2010)

В Перми "Географ глобус пропил"

"Географ глобус пропил", экранизация одноименного романа Алексея Иванова — душевные терзания и размышления о жизни на фоне пермских видов и лесных пейзажей.

© Красная стрела (2013) Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Фильм о биологе (Константин Хабенский), который устраивается учителем в школу, страдает от неудачных отношений с женой, проблем с алкоголем и того, что его никто не понимает. В итоге он идет с учениками в поход, в сплав по реке, и на природе разворачивается настоящая драма.

Места съемок — Пермь и ее микрорайоны, река Усьва, по которой герои сплавлялись. А еще добавили сцены на скалах Усьвинские Столбы и на пороге Ревун в Свердловской области.

© Красная стрела (2013) Кадр из фильма "Географ глобус пропил" 1 из 3 Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) © Красная стрела (2013) Сцена из фильма "Географ глобус пропил" 2 из 3 Сцена из фильма "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) © Красная стрела (2013) Хабенский в фильме "Географ глобус пропил" 3 из 3 Хабенский в фильме "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) 1 из 3 Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) 2 из 3 Сцена из фильма "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013) 3 из 3 Хабенский в фильме "Географ глобус пропил" © Красная стрела (2013)

"Тренер" и его стадионы

В фильме "Тренер" — целая подборка стадионов со всей страны. Но пусть картина о спорте, драму никто не отменял: она происходит на фоне красивых и узнаваемых городских пейзажей.

Картина о футболисте Юрии Столешникове (Данила Козловский сыграл эту роль и впервые выступил как режиссер), который в ответственном матче не забил пенальти. Он завершает карьеру, но не уходит: становится тренером провинциального клуба "Метеор".

© Централ Партнершип (2018) Козловский в фильме "Тренер" 1 из 3 Козловский в фильме "Тренер" © Централ Партнершип (2018) © DK Entertainment (2018) Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер". 2 из 3 Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер". © DK Entertainment (2018) © Централ Партнершип (2018) Сцена из фильма "Тренер" 3 из 3 Сцена из фильма "Тренер" © Централ Партнершип (2018) 1 из 3 Козловский в фильме "Тренер" © Централ Партнершип (2018) 2 из 3 Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер". © DK Entertainment (2018) 3 из 3 Сцена из фильма "Тренер" © Централ Партнершип (2018)