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Прогулка по островам и стадионам. Как показывают Россию в кино
2020-06-12T09:38
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Прогулка по островам и стадионам. Как показывают Россию в кино

08:00 12.06.2020 (обновлено: 09:38 12.06.2020)
8155
© Профит (2006)Кадр из фильма "Питер FM"
Кадр из фильма Питер FM
© Профит (2006)
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, как шутят некоторые. Это еще и солнечный Краснодар, Камчатка с вулканами, простор Волги в Нижнем Новгороде или снега Карелии. Погода и природа — на любой вкус. В День России рассказываем о фильмах, в которых красиво и интересно показаны разные уголки страны.

"Про любовь" к Москве

Альманах Анны Меликян "Про любовь" можно воспринимать как туристический путеводитель по современной столице.
Здесь есть набережная Москвы-реки со "Стрелкой", Арбат с медленно гуляющими парочками, высотки (современные и не очень) и тихие дворы в центре города с яркими граффити.
© Кинокомпания "Магнум" (2015)Кадр из фильма "Про любовь"
Кадр из фильма Про любовь
1 из 4
Кадр из фильма "Про любовь"
© Кинокомпания "Магнум" (2015)
© Кинокомпания "Магнум" (2015)

Сцена из фильма "Про любовь"

Кадр из фильма Про любовь
2 из 4

Сцена из фильма "Про любовь"

© Кинокомпания "Магнум" (2015)
© Кинокомпания "Магнум" (2015)

Вид Москвы из фильма "Про любовь"

Кадр из фильма Про любовь
3 из 4

Вид Москвы из фильма "Про любовь"

© Кинокомпания "Магнум" (2015)
© Кинокомпания "Магнум" (2015)Кадр из фильма "Про любовь"
Кадр из фильма Про любовь
4 из 4
Кадр из фильма "Про любовь"
© Кинокомпания "Магнум" (2015)
1 из 4
Кадр из фильма "Про любовь"
© Кинокомпания "Магнум" (2015)
2 из 4

Сцена из фильма "Про любовь"

© Кинокомпания "Магнум" (2015)
3 из 4

Вид Москвы из фильма "Про любовь"

© Кинокомпания "Магнум" (2015)
4 из 4
Кадр из фильма "Про любовь"
© Кинокомпания "Магнум" (2015)
Главные герои новелл выступают своеобразными гидами. И зритель через объектив камеры следует за ними в клуб аниме, строгий офис, на фестиваль русской культуры.
"Про любовь" — о том, как выглядит и чем живет современная Москва.

"Притяжение" от Калининграда до Камчатки

© Пресс-служба WDSSPRКадр из фильма "Вторжение" Федора Бондарчука
Кадр из фильма Вторжение Фёдора Бондарчука
© Пресс-служба WDSSPR
Кадр из фильма "Вторжение" Федора Бондарчука
А вот виды футуристической столицы есть в дилогии Федора Бондарчука про пришельца (Риналь Мухаметов) и его любовь (Ирина Старшенбаум).
Первый фильм, "Притяжение", прославил Чертаново (хотя съемки проходили в разных районах Москвы). После падения инопланетного корабля на этот округ жители и зрители теперь смотрят на серые многоэтажки по-новому.
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Фрагмент из фильма "Вторжение"

Кадр из фильма Вторжение
1 из 4

Фрагмент из фильма "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Сцена из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма Притяжение, реж. Ф.Бондарчук
2 из 4

Сцена из фильма "Притяжение"

© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Кадр из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма Притяжение, реж. Ф.Бондарчук
3 из 4

Кадр из фильма "Притяжение"

© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение"

Кадр из фильма Вторжение
4 из 4

Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
1 из 4

Фрагмент из фильма "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
2 из 4

Сцена из фильма "Притяжение"

© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
3 из 4

Кадр из фильма "Притяжение"

© Фото предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
4 из 4

Олег Меньшиков в сцене на Камчатке из фильма "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Сиквел картины "Вторжение" снимали в центре Москвы: в том числе на территории МГУ, на набережных, в Орликовом переулке, на недостроенном участке Четвертого транспортного кольца. А еще — в Калининграде и на Камчатке (на вулкане Ксудач). Эти живописные сцены можно увидеть в финале.

"Питер FM" в городе на Неве

"Питер FM" сняли в 2006 году, но картина остается одной из самых красивых историй о любви (в том числе к городу).
Маша (Екатерина Федулова) и Максим (Евгений Цыганов) случайно сталкиваются, а потом весь фильм пытаются найти друг друга. Такой мини-тревел-формат помогает узнать о неизведанных местах Санкт-Петербурга.
© Профит (2006)Кадр из фильма "Питер FM"
Кадр из фильма Питер FM
© Профит (2006)
Кадр из фильма "Питер FM"
В картине, конечно, засветились знакомые всем места: Невский проспект, Петроградская сторона, набережная Мойки, мост Белинского на Фонтанке. Но есть и кое-что неизвестное большинству туристов.
Например, мансардой Максима стал жилой дом Первого российского страхового общества, построенный Бенуа в начале XX века. А здание, которое Максим часто рисует, съемочная группа подбирала долго. В итоге остановились на доме Капустина 1910 года.
© Профит (2006)Кадр из фильма "Питер FM"
Кадр из фильма Питер FM
© Профит (2006)
Кадр из фильма "Питер FM"
Так что в "Питере FM" зритель наверняка увидит что-то новое во вроде бы вдоль и поперек изученном городе.

"Прогулка" по Санкт-Петербургу

Евгений Цыганов снялся еще в одной картине, неожиданно и по-новому показывающей Санкт-Петербург, — в фильме Алексея Учителя "Прогулка".
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)Кадр из фильма "Прогулка"
Кадр из фильма Прогулка
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)
Кадр из фильма "Прогулка"
Героиня (Ирина Пегова) идет по городу, потом к ней присоединяются двое (Павел Баршак и Цыганов). Все флиртуют, болтают, смеются.
И все это на фоне разных — знакомых и нет — видов Северной столицы. Будут Дворцовая площадь, Исаакиевский собор и другие "символы" города: дождь и фанаты "Зенита".
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)

Сцена из фильма "Прогулка"

Кадр из фильма Прогулка
1 из 2

Сцена из фильма "Прогулка"

© Министерство культуры Российской Федерации (2003)
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)Кадр из фильма "Прогулка"
Кадр из фильма Прогулка
2 из 2
Кадр из фильма "Прогулка"
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)
1 из 2

Сцена из фильма "Прогулка"

© Министерство культуры Российской Федерации (2003)
2 из 2
Кадр из фильма "Прогулка"
© Министерство культуры Российской Федерации (2003)

"Я худею" в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде снимали сериал "Метод", фильм "Выпускной", а совсем недавно — комедию "Я худею" с Александрой Бортич.
© Друг Друга (2018)Кадр из фильма "Я худею"
Кадр из фильма Я худею
© Друг Друга (2018)
Кадр из фильма "Я худею"
Героиню бросает парень из-за ее внешнего вида. Она решила похудеть и вернуть любовь. Помогают ей лучшая подруга и увлеченный здоровым образом жизни Коля (Евгений Кулик).
В кадре появились Варварская улица (одна из центральных в Нижнем Новгороде), площадь Минина и Пожарского (тоже главная), а еще набережная Федоровского с видом на Волгу.
© Друг Друга (2018)

Александра Бортич в фильме "Я худею"

Кадр из фильма Я худею
1 из 3

Александра Бортич в фильме "Я худею"

© Друг Друга (2018)
© Друг Друга (2018)Кадр из фильма "Я худею"
Кадр из фильма Я худею
2 из 3
Кадр из фильма "Я худею"
© Друг Друга (2018)
© Друг Друга (2018)

Сцена из фильма "Я худею"

Кадр из фильма Я худею
3 из 3

Сцена из фильма "Я худею"

© Друг Друга (2018)
1 из 3

Александра Бортич в фильме "Я худею"

© Друг Друга (2018)
2 из 3
Кадр из фильма "Я худею"
© Друг Друга (2018)
3 из 3

Сцена из фильма "Я худею"

© Друг Друга (2018)
Кстати, некоторые сцены происходят на балконе высотки 1960-х годов, построенной на этой набережной. Оттуда открываются живописные виды. Теперь многие туристы узнают этот дом.

"Левиафан" и Териберка

Кадр со скелетом кита на фоне грозового неба хорошо узнаваем — "Левиафан" Андрея Звягинцева на весь мир прославил село Териберка в Мурманской области.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева
Кадры из фильма Левиафан режиссера А.Звягинцева
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадры из фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева
Интересно, что режиссер вдохновился историей про американского сварщика, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом, но герой сел в бульдозер и разрушил фабрику. Однако в итоге действие перенесли в современную Россию. А сюжет строится вокруг автослесаря (Алексей Серебряков), его семьи и споров с местным мэром.
Большая часть видов в кадре — это Кировск, Териберка, берег Баренцева моря. Синяя вода, тучи, холмы, покрытые снегом, не только украсили фильм, но и послужили приманкой для путешественников. После выхода "Левиафана" многие решили съездить в Териберку, посмотреть на дикую красоту и то, "как оно все на самом деле".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"

Карельский "Остров"

"Остров" Павла Лунгина запомнился не только драматизмом истории и актерской игрой Петра Мамонова, но и красотой природы Севера.
© Наше Кино (2006)Кадр из фильма "Остров"
Кадр из фильма Остров
© Наше Кино (2006)
Кадр из фильма "Остров"
Она даже стала одним из героев фильма. Снимали картину о суровом старце Анатолии (Петр Мамонов) в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Навигационную башню превратили в колокольню, для декораций использовали барак и затонувшую баржу.
Природа тоже приняла участие в съемках: фильм делали быстро (чтобы успеть до того, как Белое море покроется льдом).
Заснеженные поля, замерзшие озера, небольшие деревья — вот и весь антураж. Но именно такой лаконичностью фильм и цепляет.
© Наше Кино (2006)Кадр из фильма "Остров"
Кадр из фильма Остров
1 из 2
Кадр из фильма "Остров"
© Наше Кино (2006)
© Наше Кино (2006)

Сцена из фильма "Остров"

Кадр из фильма Остров
2 из 2

Сцена из фильма "Остров"

© Наше Кино (2006)
1 из 2
Кадр из фильма "Остров"
© Наше Кино (2006)
2 из 2

Сцена из фильма "Остров"

© Наше Кино (2006)

"Как я провел этим летом" на Чукотке

Драма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" поразила и российских, и зарубежных зрителей. Картину наградили "Серебряными медведями" Берлинале, главными призами фестивалей в Чикаго, Лондоне, Бордо.
© Кинокомпания Коктебель (2010)Кадр из фильма "Как я провел этим летом"
Кадр из фильма Как я провёл этим летом
© Кинокомпания Коктебель (2010)
Кадр из фильма "Как я провел этим летом"
История про двух работников полярной станции в Северном Ледовитом океане (Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин) небогата на диалоги, но завораживает просторами, туманами, белым медведем и морозным воздухом, от которого становится холодно, даже глядя на экран.
Фильм снимали с июня по август на Чукотском полуострове. Жила киногруппа в заброшенном бараке с печками-буржуйками и без горячей воды. А из-за природных особенностей (летом там почти не заходит солнце) самая длинная смена продолжалась 23 часа.
© Кинокомпания Коктебель (2010)

Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом"

Кадр из фильма Как я провёл этим летом
1 из 2

Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом"

© Кинокомпания Коктебель (2010)
© Кинокомпания Коктебель (2010)

Кадр из фильма "Как я провел этим летом"

Кадр из фильма Как я провёл этим летом
2 из 2

Кадр из фильма "Как я провел этим летом"

© Кинокомпания Коктебель (2010)
1 из 2

Пускепалис в фильме "Как я провел этим летом"

© Кинокомпания Коктебель (2010)
2 из 2

Кадр из фильма "Как я провел этим летом"

© Кинокомпания Коктебель (2010)

В Перми "Географ глобус пропил"

"Географ глобус пропил", экранизация одноименного романа Алексея Иванова — душевные терзания и размышления о жизни на фоне пермских видов и лесных пейзажей.
© Красная стрела (2013)Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Кадр из фильма Географ глобус пропил
© Красная стрела (2013)
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Фильм о биологе (Константин Хабенский), который устраивается учителем в школу, страдает от неудачных отношений с женой, проблем с алкоголем и того, что его никто не понимает. В итоге он идет с учениками в поход, в сплав по реке, и на природе разворачивается настоящая драма.
Места съемок — Пермь и ее микрорайоны, река Усьва, по которой герои сплавлялись. А еще добавили сцены на скалах Усьвинские Столбы и на пороге Ревун в Свердловской области.
© Красная стрела (2013)Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Кадр из фильма Географ глобус пропил
1 из 3
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
© Красная стрела (2013)

Сцена из фильма "Географ глобус пропил"

Кадр из фильма Географ глобус пропил
2 из 3

Сцена из фильма "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)
© Красная стрела (2013)

Хабенский в фильме "Географ глобус пропил"

Кадр из фильма Географ глобус пропил
3 из 3

Хабенский в фильме "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)
1 из 3
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
© Красная стрела (2013)
2 из 3

Сцена из фильма "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)
3 из 3

Хабенский в фильме "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)

"Тренер" и его стадионы

В фильме "Тренер" — целая подборка стадионов со всей страны. Но пусть картина о спорте, драму никто не отменял: она происходит на фоне красивых и узнаваемых городских пейзажей.
Картина о футболисте Юрии Столешникове (Данила Козловский сыграл эту роль и впервые выступил как режиссер), который в ответственном матче не забил пенальти. Он завершает карьеру, но не уходит: становится тренером провинциального клуба "Метеор".
© Централ Партнершип (2018)

Козловский в фильме "Тренер"

Кадр из фильма Тренер
1 из 3

Козловский в фильме "Тренер"

© Централ Партнершип (2018)
© DK Entertainment (2018)

Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер".

Кадр из фильма Тренер
2 из 3

Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер".

© DK Entertainment (2018)
© Централ Партнершип (2018)

Сцена из фильма "Тренер"

Кадр из фильма Тренер
3 из 3

Сцена из фильма "Тренер"

© Централ Партнершип (2018)
1 из 3

Козловский в фильме "Тренер"

© Централ Партнершип (2018)
2 из 3

Ирина Горбачева и Данила Козловский в фильме "Тренер".

© DK Entertainment (2018)
3 из 3

Сцена из фильма "Тренер"

© Централ Партнершип (2018)
В фильме снялись несколько футбольных стадионов: московский "Открытие Арена", подмосковные "Арена Химки" и "Сатурн", а еще "Краснодар" и Центральный стадион Новороссийска. Плюс в кадре много панорамных видов городов, их набережные и пляжи, спальные районы и магистрали.
Кадр из фильма Ритм-секция
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