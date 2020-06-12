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Прогулка по островам и стадионам. Как показывают Россию в кино
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, как шутят некоторые. Это еще и солнечный Краснодар, Камчатка с вулканами, простор Волги в Нижнем Новгороде или снега Карелии. Погода и природа — на любой вкус. В День России рассказываем о фильмах, в которых красиво и интересно показаны разные уголки страны.
"Про любовь" к Москве
Альманах Анны Меликян "Про любовь" можно воспринимать как туристический путеводитель по современной столице.
Здесь есть набережная Москвы-реки со "Стрелкой", Арбат с медленно гуляющими парочками, высотки (современные и не очень) и тихие дворы в центре города с яркими граффити.
А вот виды футуристической столицы есть в дилогии Федора Бондарчука про пришельца (Риналь Мухаметов) и его любовь (Ирина Старшенбаум).
Первый фильм, "Притяжение", прославил Чертаново (хотя съемки проходили в разных районах Москвы). После падения инопланетного корабля на этот округ жители и зрители теперь смотрят на серые многоэтажки по-новому.
Сиквел картины "Вторжение" снимали в центре Москвы: в том числе на территории МГУ, на набережных, в Орликовом переулке, на недостроенном участке Четвертого транспортного кольца. А еще — в Калининграде и на Камчатке (на вулкане Ксудач). Эти живописные сцены можно увидеть в финале.
"Питер FM" в городе на Неве
"Питер FM" сняли в 2006 году, но картина остается одной из самых красивых историй о любви (в том числе к городу).
Маша (Екатерина Федулова) и Максим (Евгений Цыганов) случайно сталкиваются, а потом весь фильм пытаются найти друг друга. Такой мини-тревел-формат помогает узнать о неизведанных местах Санкт-Петербурга.
В картине, конечно, засветились знакомые всем места: Невский проспект, Петроградская сторона, набережная Мойки, мост Белинского на Фонтанке. Но есть и кое-что неизвестное большинству туристов.
Например, мансардой Максима стал жилой дом Первого российского страхового общества, построенный Бенуа в начале XX века. А здание, которое Максим часто рисует, съемочная группа подбирала долго. В итоге остановились на доме Капустина 1910 года.
Кадры из фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева
Интересно, что режиссер вдохновился историей про американского сварщика, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом, но герой сел в бульдозер и разрушил фабрику. Однако в итоге действие перенесли в современную Россию. А сюжет строится вокруг автослесаря (Алексей Серебряков), его семьи и споров с местным мэром.
Большая часть видов в кадре — это Кировск, Териберка, берег Баренцева моря. Синяя вода, тучи, холмы, покрытые снегом, не только украсили фильм, но и послужили приманкой для путешественников. После выхода "Левиафана" многие решили съездить в Териберку, посмотреть на дикую красоту и то, "как оно все на самом деле".
Она даже стала одним из героев фильма. Снимали картину о суровом старце Анатолии (Петр Мамонов) в поселке Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Навигационную башню превратили в колокольню, для декораций использовали барак и затонувшую баржу.
Природа тоже приняла участие в съемках: фильм делали быстро (чтобы успеть до того, как Белое море покроется льдом).
Заснеженные поля, замерзшие озера, небольшие деревья — вот и весь антураж. Но именно такой лаконичностью фильм и цепляет.
Драма Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" поразила и российских, и зарубежных зрителей. Картину наградили "Серебряными медведями" Берлинале, главными призами фестивалей в Чикаго, Лондоне, Бордо.
История про двух работников полярной станции в Северном Ледовитом океане (Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин) небогата на диалоги, но завораживает просторами, туманами, белым медведем и морозным воздухом, от которого становится холодно, даже глядя на экран.
Фильм снимали с июня по август на Чукотском полуострове. Жила киногруппа в заброшенном бараке с печками-буржуйками и без горячей воды. А из-за природных особенностей (летом там почти не заходит солнце) самая длинная смена продолжалась 23 часа.
Фильм о биологе (Константин Хабенский), который устраивается учителем в школу, страдает от неудачных отношений с женой, проблем с алкоголем и того, что его никто не понимает. В итоге он идет с учениками в поход, в сплав по реке, и на природе разворачивается настоящая драма.
Места съемок — Пермь и ее микрорайоны, река Усьва, по которой герои сплавлялись. А еще добавили сцены на скалах Усьвинские Столбы и на пороге Ревун в Свердловской области.
В фильме "Тренер" — целая подборка стадионов со всей страны. Но пусть картина о спорте, драму никто не отменял: она происходит на фоне красивых и узнаваемых городских пейзажей.
Картина о футболисте Юрии Столешникове (Данила Козловский сыграл эту роль и впервые выступил как режиссер), который в ответственном матче не забил пенальти. Он завершает карьеру, но не уходит: становится тренером провинциального клуба "Метеор".
В фильме снялись несколько футбольных стадионов: московский "Открытие Арена", подмосковные "Арена Химки" и "Сатурн", а еще "Краснодар" и Центральный стадион Новороссийска. Плюс в кадре много панорамных видов городов, их набережные и пляжи, спальные районы и магистрали.
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