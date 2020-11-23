https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

Виктор Сухоруков: Голливуд больше пахнет рынком, чем творчеством

Виктор Сухоруков: Голливуд больше пахнет рынком, чем творчеством

На канале "Россия" — новая историческая драма "Грозный" о юности и взрослении Ивана Васильевича, о его окружении. Один из центральных персонажей — советник царя РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:11

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культура

рене зеллвегер

виктор сухоруков

сергей маковецкий

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. На канале "Россия" — новая историческая драма "Грозный" о юности и взрослении Ивана Васильевича, о его окружении. Один из центральных персонажей — советник царя Малюта Скуратов, которого сыграл Виктор Сухоруков. В интервью РИА Новости он рассказал, похож ли проект на "Игру престолов", почему отказался сниматься в бондиане и каково участвовать в средневековой битве.— По первым кадрам трейлера возникает ассоциация с "Игрой престолов": мрачные сцены, темные тона, общая атмосфера. У вас не было таких аллюзий?— Я тот человек, который не видел на одного эпизода "Игры престолов"! Даже пролетающих драконов над какими-то там горами. Поэтому сравнивать сериалы, а тем более эмоции, картинку, чувство и производство, не могу. Того — постороннего, заграничного не знаю. И речь не о патриотизме или приверженности ко всему русскому.Говорить, что слишком мрачно, темные краски — нет, это заблуждение. Почему? Открываю лирический секрет: не помню, чтобы во время съемок у меня было настроение писать стихи, а я писал. Давно не испытывал такого душевного состояния: приезжаешь на площадку, и хочется со всеми здороваться, с каждым поговорить, пошутить, поболтать, выпить чаю.За долгие годы не чувствовал столь колоссального удовольствия от пройденного пути. Работая над ролью Малюты Скуратова, я испытал катарсис. После того как увидел материал, по-пушкински воскликнул: "Ай да Сухоруков, ай да сукин сын!" — То есть полностью погрузились в ту эпоху?— Еще секрет, который немного испугал. После 14 часов съемок, когда уже стемнело, с меня сняли парики, костюмы, я вышел из павильона на улицу, чтобы ехать домой. И не пойму: где это я, что за мир? Вдали фонари горят, какие-то мчатся автомобили. На долю секунды — легкий страх непонимания окружающего.— Что-то новое открыли для себя во время съемок?— Этот сериал — поучительный, образовательный и информативный. Я узнал то, о чем раньше не догадывался: там рассказаны сюжеты о библиотеке Грозного, вокруг которой много легенд, есть грандиозная история битвы при Молодях, еще — о слабостях Ивана Грозного.Но самое главное, о моем герое, Малюте Скуратове. У него репутация отвратительная: человек-людоед, зверь, сгусток жестокостей.Я для себя определил один момент, с которым режиссер согласился и принял, а потом мы этим руководствовались. Мы обнаружили причину такого поведения Скуратова: служение царю как помазаннику Божьему. Служение безоглядное, безумное, влюбленное. Сказал "иди" — он шел, "убей" — убивал. — В сериале очень красивые костюмы, декорации и интерьеры. Каково сниматься в подобной обстановке?— Давно не помню такой скрупулезной работы над проектом. Все филигранно детализировано, до мелочей. Со знанием дела сочинялась сцена за сценой.Думаешь — не успеют, поставят других, которые будут штамповать картины. Так, что в истории XIII века появится печенье "Юбилейное", пряники "Бабаевские" или современные газетки-розетки. Но получилось грандиозно — Голливуд отдыхает. В котором я не был.— Вы сомневались перед тем, как согласиться?— Да, и я так рад, что меня уговорили! Ведь я в роли Скуратова коротко появился в проекте "Годунов". Там мой герой просто был поводом: познакомить Годунова с Иваном Грозным и выдать дочку замуж. А здесь Скуратов — правая рука, ну или хотя бы мизинец Ивана Грозного.Когда зашла речь про "Грозного", я отказался. Подумал, что там же, наверное, надо ездить на лошадях, а я этого боюсь: в молодости одна меня сбросила. А мне сказали: "Виктор Иванович, найдем выход". В итоге я на коне не езжу, но повоевать пришлось — намахался так, что потом все тело болело. Но выглядит впечатляюще.— Вы упомянули Голливуд. Вас приглашали сниматься в бондиане, в картине "Умри, но не сейчас", а вы отказались из-за занятости в российском проекте. Мировая слава вас не привлекает?— Привлекает! Но для всего должно быть время, место и договоренность. Когда надо мной шутили, что Сухоруков отказался от Голливуда из-за елок, то это, ребята, — русский юмор.Я был на выпуске спектакля "Игроки" Олега Меньшикова. Как отказаться от такого проекта? У меня тогда был жуткий кризис в жизни, я планировал перебираться в Москву, непонятно куда и как.Меньшиков об этом узнал, специально меня разыскал. Потом я играл в один момент в двух фильмах. И вдруг со мной связывается Ли Тамахори (режиссер "Умри, но не сейчас". — Прим. ред.) — он оказался поклонником лент Балабанова. Говорит: "Люблю его фильмы, а вы у него постоянно снимались".Я должен был быть в окрестностях Лондона с 10 марта по 10 мая, как сейчас помню. Подошел к Меньшикову, говорю: "Что делать? В Голливуд зовут". Он отвечает: "Не знаю, решай сам".— А зарубежные коллеги как отреагировали на то, что вы не сорвались к ним сразу?— Я по телефону с режиссером говорил, попросил прислать сценарий. А он мне: "Мы будем писать роль по мере знакомства". Я пошутил: "Тогда вашему Броснану и делать нечего".Потом они поменяли даты и просили приехать 23 февраля из-за какой-то террористической обстановки. То, что они сдвинули сроки, меня очень возмутило, и я не смог им угодить.В итоге сыграл Горевой, и посмотрите, что за роль. Да вы, ребята, издеваетесь?! Голливуд только звучит красиво, а на деле такая же рутина. Потом звали на съемки с самим Гринуэем! Тоже смешная ситуация, но я сказал: "Без меня".Это не потому, что я презираю всемирную славу. Ее не заслужил бы: языка не знаю, я человек советский. И потом — там и так очередь, а тут у меня все было уже в порядке. Как можно отказываться от хорошего ради иллюзий?— То есть не пожалели, что не снялись в "Бонде"?— Верная поговорка "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Судьба мне шептала: "Витька, успокойся, все у тебя будет прекрасно". И не то что синица, такой журавль на ладошку сел после отказа от "Бонда"! Я сыграл Павла I, познакомился и сотрудничал с Говорухиным, снимался у Лунгина. У меня тут были такие грандиозные роли и победы! Ну попасть в Голливуд не отказался бы! Любопытно, интересно. Но многие российские коллеги только здесь супер, а там — узкой дорожкой прошли и вернулись. Конечно, это Империя кино, но она больше пахнет рынком, чем творчеством. — А к голливудскому кино в целом как относитесь?— Благодаря коронавирусным делам, я впервые посмотрел старые американские фильмы, которые меня опрокинули. Жалею, что не видел их раньше, — они бы мне очень помогли, может, познал бы актерскую науку более широко, масштабно.У них есть какие-то вещи, на которые наши мало обращают внимание или ошибочно понимают. Например, благодаря голливудскому кинематографу я обнаружил оценочность в своих ролях. То есть Голливуд все равно меня учит.— А какие фильмы впечатлили?— Открыл для себя Алана Паркера и "Полуночный экспресс", "Миссисипи в огне", его обойма лент. Он для меня какое-то откровение.Среди настольных картин, которые всегда под рукой, — "Крестный отец", это грандиозный материал. Как там все продумано! Я даже наизусть монтаж знаю.Еще "Пролетая над гнездом кукушки" Формана, "Кабаре" Фосса. Весь Скорсезе, хоть он неровный. Вот это, конечно, кино. Из актрис Зеллвегер очень люблю.— Вам одному из немногих актеров удалось "сломать амплуа": после многих отрицательных ролей, с проектов "Золотой век" или "Бедный, бедный Павел" стали предлагать многогранных положительных героев. Как вам удалось побороть предубеждение?— Хороший вопрос, я на него иногда сам провоцирую. Ответ честный и скромно-предупредительный: талант. Случай, удача? Наверное, да. Но у меня лично — синдром Ихтиандра.Когда я сыграл в "Брате" и "Антикиллере", немного испугался: пошли предложения маргинальных криминальных типажей. Подумал, что в них застряну.Но я шел и пробовался. И в фильме "Бедный, бедный Павел" обо мне не думали, но помогла знакомая, которая меня посоветовала.— Приходилось переубеждать на пробах?— Пришел я на встречу с режиссером Виталием Мельниковым, он: "Этого бритоголового!?" Потом Петя Мамонов предложил меня в "Острове". И тут уже Лунгин: "Да он бандит бандитом, какой монах?" "Вы его не знаете!" — отвечает Мамонов. И вдруг меня утверждают.А Говорухин! Меня привели пробоваться к нему на роль генерал-майора в "Не хлебом единым". Сижу перед ним, бисер мечу в кабинете, что-то рассказываю, а он ни слова не говорит, курит трубку и что-то там черкает.Через 15 минут дарит листок, где нарисовал меня в образе генерала с сетчатой сумкой. И написал: "Несет Сухоруков в авоське сухофрукты". Больше он со мной не разговаривал, вопросов не задавал. Меня утвердили.После у меня будет у него обойма ролей — в пяти фильмах, один краше другого. Это мое чудо. До сих пор задаюсь вопросом, что такое произошло, как я перешагнул типажность в кинематографе?— При этом первые роли все равно были очень колоритные.— Понимал, что я отрицательный тип, и начинал так: в "Бакенбардах" мерзость полная, "Комедия строгого режима" — там саркастичный сатирический персонаж заключенного Зуева. Но в то же время встреча с Балабановым много оставила в моей биографии.Его "Счастливые дни" мало кто видел, но там уникальный персонаж. Или "Про уродов и людей", где мы играли с Маковецким.

https://ria.ru/20201110/defo-1583798338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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