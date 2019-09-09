Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль "Меридианы Тихого"

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", приедет на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды и представит фильм-сюрприз, сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.
"Он также встретится со зрителями – запланирован творческий вечер", - рассказал представитель оргкомитета, добавив, что название картины, которую представит звезда Голливуда, "пока секрет".
Кристофер Ламберт - французский и американский актер, лауреат премии "Сезар" (1986). Сыграл более чем в 80 фильмах - "Подземка", "Арлетт", "Смертельная битва" и других.
"Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приедут звезды российского кино и театра - Константин Хабенский (президент международного фестиваля), Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.
Основные показы пройдут в кинотеатре "Океан IMAX", часть из них – в "Уссури". Также состоятся творческие встречи, мастер-классы и лекции ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.