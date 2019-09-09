Кристофер Ламберт приедет на кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Актер Кристофер Ламберт на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля Актер Кристофер Ламберт на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Кристофер Ламберт, известный по главной роли в фантастическом боевике "Горец", приедет на международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивосток в качестве приглашенной зарубежной звезды и представит фильм-сюрприз, сообщили РИА Новости в оргкомитете смотра.

"Он также встретится со зрителями – запланирован творческий вечер", - рассказал представитель оргкомитета, добавив, что название картины, которую представит звезда Голливуда, "пока секрет".

Кристофер Ламберт - французский и американский актер, лауреат премии "Сезар" (1986). Сыграл более чем в 80 фильмах - "Подземка", "Арлетт", "Смертельная битва" и других.

"Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приедут звезды российского кино и театра - Константин Хабенский (президент международного фестиваля), Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.