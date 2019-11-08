Зрители спектакля "Норма" Диденко поделились своими впечатлениями

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зрителей премьерных показов спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина привел в восторг второй акт и в недоумение – первый.
Спектакль представил Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина на сцене Дворца на Яузе, режиссером выступил Максим Диденко. Это первый проект театра с момента назначения Константина Богомолова художественным руководителем.
Среди зрителей были Павел Лунгин, Александр Роднянский, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук и другие.
Основательница ежегодного международного фестиваля "Усадьба Jazz" Мария Семушкина отметила в своем Инстаграме, что Диденко оправдал свою репутацию экспериментатора.
"Эта постановка о том, как меняются нормы нашего поведения и нашего сознания, рассуждение, что вообще есть норма? - написала Мария. – Острый как бритва сорокинский текст вытаскивает на поверхность кучу проблем российской современности".
По признанию Семушкиной, первый акт она "высидела с трудом — спектакль вовсе не про релакс, его так хотелось, а напряжение только нарастало", а во втором отметила игру Евгения Стычкина. Актер произносит монолог простого советского человека о жизни, "от которой хочется удавиться".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЕвгений Стычкин (в центре) в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
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Евгений Стычкин (в центре) в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Сцена из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина
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Сцена из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Мария Лапшина в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
3 из 3
Мария Лапшина в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
1 из 3
Евгений Стычкин (в центре) в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
2 из 3
Сцена из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина
3 из 3
Мария Лапшина в сцене из спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в постановке Максима Диденко
Продюсер премии "Восток-Запад. Золотая арка" Фатима Ибрагимбекова назвала постановку грандиозной, мирового уровня.
"Весь второй акт, я сидела в шоке, от абсолютно гениального, не побоюсь этого слова, Жени Стычкина. Всегда знала, что Женя блестящий артист. Знакома с ним еще по ВГИКу, видела много его работ, но сегодня он меня потряс", - написала она.
Не обошли вниманием премьеру и Телеграм-каналы. Так, авторы "Антиглянца" отметили, что Диденко мечтал поставить "Норму" несколько лет. В итоге с текстом Сорокина обошлись бережно, и у создателей получился "очень эстетский спектакль". При этом они также отметили второй акт больше, чем первый.
Спектакль "Норма" Театра на Малой Бронной
"Я впечатлен текстом, он как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания. Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой, порой, становится то, что какое-то время назад было невозможно представить", - сказал Диденко перед премьерой.
В спектакле заняты: приглашенный актер Евгений Стычкин, артисты Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина.
Вместе с режиссером над спектаклем работали: драматург Валерий Печейкин, художник Галя Солодовникова, постоянные соавторы Диденко видео-художники Илья Старилов и Олег Михайлов, композитор Алексей Ретинский.
Как ранее сообщали СМИ, группа активистов попыталась сорвать спектакль, но Богомолов вышел к зрителям и попросил их не пугаться подобных провокаций.
После этого он прокомментировал произошедшее в своем инстаграме.
Премьерные показы "Нормы" прошли 6 и 7 ноября, следующий блок спектаклей запланирован на 22 и 23 ноября.