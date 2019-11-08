Зрители спектакля "Норма" Диденко поделились своими впечатлениями

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зрителей премьерных показов спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина привел в восторг второй акт и в недоумение – первый.

Спектакль представил Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина на сцене Дворца на Яузе, режиссером выступил Максим Диденко. Это первый проект театра с момента назначения Константина Богомолова художественным руководителем.

Среди зрителей были Павел Лунгин, Александр Роднянский, Аглая Тарасова, Светлана Бондарчук и другие.

Основательница ежегодного международного фестиваля "Усадьба Jazz" Мария Семушкина отметила в своем Инстаграме, что Диденко оправдал свою репутацию экспериментатора.

"Эта постановка о том, как меняются нормы нашего поведения и нашего сознания, рассуждение, что вообще есть норма? - написала Мария. – Острый как бритва сорокинский текст вытаскивает на поверхность кучу проблем российской современности".

По признанию Семушкиной, первый акт она "высидела с трудом — спектакль вовсе не про релакс, его так хотелось, а напряжение только нарастало", а во втором отметила игру Евгения Стычкина. Актер произносит монолог простого советского человека о жизни, "от которой хочется удавиться".

Продюсер премии "Восток-Запад. Золотая арка" Фатима Ибрагимбекова назвала постановку грандиозной, мирового уровня.

"Весь второй акт, я сидела в шоке, от абсолютно гениального, не побоюсь этого слова, Жени Стычкина. Всегда знала, что Женя блестящий артист. Знакома с ним еще по ВГИКу, видела много его работ, но сегодня он меня потряс", - написала она.

Не обошли вниманием премьеру и Телеграм-каналы. Так, авторы "Антиглянца" отметили, что Диденко мечтал поставить "Норму" несколько лет. В итоге с текстом Сорокина обошлись бережно, и у создателей получился "очень эстетский спектакль". При этом они также отметили второй акт больше, чем первый.

"Я впечатлен текстом, он как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания. Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой, порой, становится то, что какое-то время назад было невозможно представить", - сказал Диденко перед премьерой.

В спектакле заняты: приглашенный актер Евгений Стычкин, артисты Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина.

Вместе с режиссером над спектаклем работали: драматург Валерий Печейкин, художник Галя Солодовникова, постоянные соавторы Диденко видео-художники Илья Старилов и Олег Михайлов, композитор Алексей Ретинский.

Как ранее сообщали СМИ, группа активистов попыталась сорвать спектакль, но Богомолов вышел к зрителям и попросил их не пугаться подобных провокаций.

После этого он прокомментировал произошедшее в своем инстаграме.