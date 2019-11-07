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РИА Новости
Культура

Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля "Норма"

15:21 07.11.2019 (обновлено: 17:45 07.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
Прежде всего он обратился со словами благодарности к Олегу Табакову.
"Спасибо вам, что вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное — за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию", — написал Богомолов.
Теперь же, по словам режиссера, пришло время, когда он лишился защиты "большого, великого и доброго человека" и должен сам встать у руля.
"Ты испытываешь гордость за то, что в твоем доме живут и творят талантливые и такие разные люди. За то, что им хорошо тут. За то, что театр начинает решать сложнейшие постановочные задачи. За то, что актеры работают так смело и так увлеченно", — признался он.
Накануне Театр на Малой Бронной и Мастерская Брусникина представили на сцене Дворца на Яузе спектакль "Норма", поставленный режиссером Максимом Диденко по первому роману Владимира Сорокина. Это первая премьера Театра на Малой Бронной с момента назначения Богомолова художественным руководителем. Как сообщали СМИ, группа активистов попыталась сорвать спектакль, но Богомолов вышел к зрителям и попросил их не пугаться подобных провокаций.
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КультураКонстантин БогомоловТеатр на Малой БроннойВладимир СорокинОлег ТабаковМосква
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