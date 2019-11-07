Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля "Норма"

Прежде всего он обратился со словами благодарности к Олегу Табакову.

"Спасибо вам, что вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное — за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию", — написал Богомолов.

Теперь же, по словам режиссера, пришло время, когда он лишился защиты "большого, великого и доброго человека" и должен сам встать у руля.

"Ты испытываешь гордость за то, что в твоем доме живут и творят талантливые и такие разные люди. За то, что им хорошо тут. За то, что театр начинает решать сложнейшие постановочные задачи. За то, что актеры работают так смело и так увлеченно", — признался он.