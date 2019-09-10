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РИА Новости
Культура

Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе

14:11 10.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.
Отвечая на вопрос о том, что сегодня происходит в российском кино, Константин Хабенский с улыбкой сказал: "Работаем, и это радует".
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"Есть неплохие сценарии, которые запускаются в производство и снимаются, и это меня радует. Не хватает денег – это меня огорчает", - добавил Хабенский.
По его словам, "ничего страшного не происходит".
"Мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят. Мы можем в этом смысле научить мировой кинематограф, как нужно работать, не имея под руками сценария – это наша фишка, наш конек, но хотелось бы чуть-чуть и по-другому научиться", - сказал Хабенский.
"Меридианы Тихого" пройдут во Владивостоке с 13 по 19 сентября. На фестиваль приедут звезды российского кино и театра - Виктория Толстоганова, режиссеры Павел Лунгин, Владимир Хотиненко. Актеры, режиссеры и сценаристы представят фильмы фестивальной программы, проведут мастер-классы и творческие встречи.
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КультураПавел ЛунгинВладимир ХотиненкоКонстантин ХабенскийВладивосток
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