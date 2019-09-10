Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Отвечая на вопрос о том, что сегодня происходит в российском кино, Константин Хабенский с улыбкой сказал: "Работаем, и это радует".

"Есть неплохие сценарии, которые запускаются в производство и снимаются, и это меня радует. Не хватает денег – это меня огорчает", - добавил Хабенский.

По его словам, "ничего страшного не происходит".

"Мы очень хорошо научились снимать фильмы без сценария или дописывая сценарий после того, как фильм уже снят. Мы можем в этом смысле научить мировой кинематограф, как нужно работать, не имея под руками сценария – это наша фишка, наш конек, но хотелось бы чуть-чуть и по-другому научиться", - сказал Хабенский.