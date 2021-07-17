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https://ria.ru/20210717/mamonov-1741652258.html
В Москве простились с Петром Мамоновым
В Москве простились с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве простились с Петром Мамоновым
Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:41
2021-07-17T14:16
умер петр мамонов
звуки му
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петр мамонов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание.Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет.Проститься с актером пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин, а также представители байкерского клуба "Ночные волки". Около стен монастыря они ожидали машину с гробом музыканта, слушая песни в его исполнении. Байкеры поприветствовали появившуюся в воротах машину громкими сигналами, а затем проследовали за ней.Мероприятие длилось более двух часов из-за большого потока людей.Первого июля стало известно, что актер находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Музыканту было 70 лет.Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе премии "Ника" и "Золотой орел".
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Петра Мамонова проводили аплодисментами
Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества. Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание. Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет жизни.
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умер петр мамонов, звуки му, павел лунгин, москва, верея, петр мамонов, общество
11:41 17.07.2021 (обновлено: 14:16 17.07.2021)
 
В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре в Москве состоялась церемония прощания с музыкантом Петром Мамоновым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.
Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание.
Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет.
Проститься с актером пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин, а также представители байкерского клуба "Ночные волки". Около стен монастыря они ожидали машину с гробом музыканта, слушая песни в его исполнении.

"Он был для меня настоящим рокером", — сказал президент клуба Александр Залдостанов (Хирург).

Байкеры поприветствовали появившуюся в воротах машину громкими сигналами, а затем проследовали за ней.
Мероприятие длилось более двух часов из-за большого потока людей.
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Первого июля стало известно, что актер находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Музыканту было 70 лет.
Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе премии "Ника" и "Золотой орел".
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Биография Петра Мамонова
 
Умер Петр МамоновЗвуки МуПавел ЛунгинМоскваВереяПетр МамоновОбщество
 
 
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