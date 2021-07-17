https://ria.ru/20210717/mamonov-1741652258.html
В Москве простились с Петром Мамоновым
В Москве простились с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве простились с Петром Мамоновым
Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:41
2021-07-17T11:41
2021-07-17T14:16
умер петр мамонов
звуки му
павел лунгин
москва
верея
петр мамонов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741660508_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_37a60063216179ae66870aab2761e633.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание.Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет.Проститься с актером пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин, а также представители байкерского клуба "Ночные волки". Около стен монастыря они ожидали машину с гробом музыканта, слушая песни в его исполнении. Байкеры поприветствовали появившуюся в воротах машину громкими сигналами, а затем проследовали за ней.Мероприятие длилось более двух часов из-за большого потока людей.Первого июля стало известно, что актер находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Музыканту было 70 лет.Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе премии "Ника" и "Золотой орел".
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html
москва
верея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741660508_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_227b9c033a6273f5bfcdf2c98f78ca0a.jpg
Петра Мамонова проводили аплодисментами
Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества. Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание. Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет жизни.
2021-07-17T11:41
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер петр мамонов, звуки му, павел лунгин, москва, верея, петр мамонов, общество
11:41 17.07.2021 (обновлено: 14:16 17.07.2021)
В Москве простились с Петром Мамоновым
В Донском монастыре в Москве состоялась церемония прощания с музыкантом Петром Мамоновым