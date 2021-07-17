https://ria.ru/20210717/mamonov-1741652258.html

В Москве простились с Петром Мамоновым

В Москве простились с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве простились с Петром Мамоновым

Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:41

2021-07-17T11:41

2021-07-17T14:16

умер петр мамонов

звуки му

павел лунгин

москва

верея

петр мамонов

общество

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание.Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет.Проститься с актером пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин, а также представители байкерского клуба "Ночные волки". Около стен монастыря они ожидали машину с гробом музыканта, слушая песни в его исполнении. Байкеры поприветствовали появившуюся в воротах машину громкими сигналами, а затем проследовали за ней.Мероприятие длилось более двух часов из-за большого потока людей.Первого июля стало известно, что актер находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Музыканту было 70 лет.Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе премии "Ника" и "Золотой орел".

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петра Мамонова проводили аплодисментами Музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества. Закрытый гроб с телом артиста вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание. Мамонова похоронят на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе он вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет жизни. 2021-07-17T11:41 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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умер петр мамонов, звуки му, павел лунгин, москва, верея, петр мамонов, общество