https://ria.ru/20201001/kinofestival-1577936338.html

Московский международный кинофестиваль (ММКФ)

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T04:09

2020-10-01T04:09

2020-10-01T04:09

московский международный кинофестиваль

справки

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.<a href="http://moscowfilmfestival.ru/miff42/page/?page=history" target="_blank">Впервые кинофорум был проведен в 1935 году</a>, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев", который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года. С 1959 года фестиваль стал проводиться <a href="https://ria.ru/20180426/1519481068.html" target="_blank">регулярно</a>, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Лауреатом первого Московского кинофестиваля <a href="http://www.moscowfilmfestival.ru/miff36/archives/?year=1959" target="_blank">в 1959 году</a> стал кинорежиссер Сергей Бондарчук – его фильм "Судьба человека" получил главный приз. В 1972 году ММКФ был <a href="https://rg.ru/2009/06/02/mmkf-anons.html" target="_blank">зарегистрирован</a> Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 года по 2000 год фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году смотр был <a href="https://ria.ru/20190425/1553059252.html" target="_blank">перенесен</a> на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.С 2004 года по 2012 год проводился конкурс "Перспективы", в котором принимали участие дебютные, поисковые и экспериментальные работы. В 2013 году все новые имена были представлены в программе <a href="http://ria.ru/culture/20130604/941223779.html" target="_blank">короткометражного кино</a>. С 2011 года в программу ММКФ включен конкурс <a href="http://ria.ru/culture/20110624/392703759.html" target="_blank">документального кино</a>.Программа фестиваля включает: основной конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, внеконкурсный показ, ретроспективный показ, российские программы.Отбор фильмов для участия в ММКФ осуществляет отборочная комиссия. Прием фильмов для рассмотрения отборочной комиссией осуществляется через <a href="http://www.festhome.com" target="_blank">онлайн-систему Festhome</a>.В программах фестиваля могут участвовать только фильмы, ранее не демонстрировавшиеся публично на территории Российской Федерации (кроме ретроспективного показа и российских программ). Программу показов фильмов на фестивале определяет дирекция ММКФ. Каждый фильм может быть продемонстрирован в течение фестиваля не более пяти раз, включая показы для прессы.Согласно регламенту, в основном конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных фильмов. В конкурсе документального кино участвует не менее семи фильмов.В конкурсных программах (кроме конкурса короткометражного кино) участвуют только полнометражные фильмы, законченные производством не ранее 1 мая предыдущего года. В конкурсе короткометражного кино участвуют фильмы, законченные производством не ранее 1 мая предыдущего года, хронометражем не более 35 минут.<a href="http://moscowfilmfestival.ru/miff42/page/?page=regulations" target="_blank">Для оценки конкурсных фильмов</a> создаются международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино и международное жюри конкурса короткометражного кино. Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Фред Скепси, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф.За время проведения ММКФ главные награды получали фильмы таких известных режиссеров мирового кинематографа, как Канэто Синдо, Федерико Феллини, Анджей Вайда, Акира Куросава, Кшиштоф Занусси, Сергей Бондарчук, Глеб Панфилов, Элем Климов, Георгий Данелия, Алексей Учитель и другие.До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала <a href="http://ria.ru/culture/20120917/752254766.html" target="_blank">статуэтка "Святого Георгия"</a>. Международное жюри основного конкурса присуждает следующие призы-статуэтки "Святого Георгия": главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма); специальный приз жюри (вручается в соответствии с решением жюри); приз за лучшую режиссерскую работу; приз за лучшее исполнение мужской роли; приз за лучшее исполнение женской роли.Жюри конкурса документального кино присуждает приз за лучший фильм конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино – приз за лучший фильм конкурса короткометражного кино.Организационным комитетом и дирекцией ММКФ вручаются призы: за вклад в мировой кинематограф; специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".На фестивале также учреждены: приз жюри международной кинокритики (ФИПРЕССИ) за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).С 2016 года <a href="https://rg.ru/2020/04/08/chopard-vnov-izgotovit-prizy-dlia-moskovskogo-kinofestivalia.html" target="_blank">официальным партнером</a> и ювелиром ММКФ стала швейцарская компания Chopard. В швейцарских мастерских бренда было вручную изготовлено 13 эксклюзивных наград. Главные призы кинофестиваля изображают святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Две награды – за лучший фильм конкурсной программы и за вклад в мировой кинематограф – выполнены из позолоченного серебра. Лауреаты в семи номинациях награждаются серебряными "Святыми Георгиями".Специальный приз <a href="http://moscowfilmfestival.ru/miff42/page/?page=trophies" target="_blank">"Верю. Константин Станиславский"</a> изготовлен из позолоченной меди и изображает ожившую кинопленку, принимающую форму древа.Почетные призы "Верю. Константин Станиславский" за достижения в актерском мастерстве на ММКФ в разные годы получали Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский.Президентом ММКФ является российский режиссер и актер <a href="http://moscowfilmfestival.ru/miff42/page/?page=team" target="_blank">Никита Михалков</a>, программным директором – кинокритик Кирилл Разлогов. В 2019 году Московский международный кинофестиваль проходил в столице с 18 по 25 апреля. Жюри основного конкурса, в котором участвовали 13 фильмов из Ирана, Турции, России, Италии, Китая, возглавил корейский режиссер Ким Ки Дук. <a href="https://ria.ru/20190425/1553058900.html" target="_blank">Гран-при ММКФ "Золотой Георгий" </a>получил фильм "Тренинг личностного роста" казахского режиссера Фархата Шарипова. Итальянскому режиссеру <a href="https://ria.ru/20190425/1553059252.html" target="_blank">Валерио Мастандреа</a> достался приз "Серебряный Георгий" за режиссуру фильма "Она смеется". За лучшую мужскую роль награды был удостоен <a href="https://ria.ru/20190425/1553058679.html" target="_blank">финский актер Томми Корпела</a>, сыгравший в фильме "Пустота". Приз за лучшую <a href="https://ria.ru/20190425/1553059020.html" target="_blank">женскую роль</a> получила иранская актриса Соха Ниасти за фильм "Моя жизнь на втором курсе". Специальный приз жюри вручен китайской картине "Жизнь морских обитателей". Награду получил режиссер Чжан Чи. В конкурсе документального кино лучшей стала норвежская картина "Потому что мы мужики" Петтера Соммера и Ю Вемунн Свендсена. В конкурсе <a href="https://rg.ru/2019/04/25/luchshim-na-moskovskom-kinofestivale-stal-film-o-treninge-liderov.html" target="_blank">короткого метра</a> наградой была отмечена французская картина "Тигр" Дельфин Деложе. Приз ФИПРЕССИ получила французская комедия "Медовый месяц в Згеже".<a href="https://tvkultura.ru/article/show/article_id/344137/" target="_blank">Ким Ки Дук</a> был отмечен почетным призом за вклад в мировой кинематограф.Британскому актеру и режиссеру Рэйфу Файнсу вручили <a href="https://rg.ru/2019/04/20/rejf-fajns-poluchil-priz-i-predstavil-film-o-nureeve-na-41-m-mmkf.html" target="_blank">Специальный приз</a> за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".В 2020 году Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября. Киносмотр должен был пройти весной, но из-за сложной эпидемиологической ситуации его перенесли на осень. Жюри основного конкурса ММКФ возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов. В основном конкурсе смотра пройдет мировая премьера фильма Ким Ки Дука "Растворяться".В рамках основного конкурса <a href="https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html" target="_blank">документального кино</a> будут представлены фильмы "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского, "Шаман" Андрея Осипова и др. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский международный кинофестиваль, справки