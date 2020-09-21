https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html

На ММКФ покажут фильмы Ким Ки Дука, Тодоровского, Кончаловского

Фильмы Ким Ки Дука, Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:19

2020-09-21T15:19

2020-09-21T15:55

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Фильмы Ким Ки Дука, Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы."Смотр откроется приключенческой мелодрамой "Серебряные коньки" Михаила Локшина о любви девушки и молодого человека из разных слоев общества в рождественском Петербурге 1899 года. Закрываться фестиваль будет фильмом "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова", - рассказали на пресс-конференции фестиваля."На острие" рассказывает про лучшую саблистку мира Александру Покровскую. Она намерена взять олимпийское золото и войти в историю.Но путь ей преграждает успешная девятнадцатилетняя звезда Кира, которая выигрывает все соревнования и не сходит с глянцевых обложек. Между спортсменками начинается ожесточенная схватка не только на турнирах, но в и жизни. Главные роли сыграли Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис и другие."Чудо, что фестиваль состоится. Чудо, что он пройдет очно, хоть и с применением дистанционных вещей... В программе, учитывая коронавирус и всякие прочие обстоятельства, как вы, вероятно, заметили, большее место занимают отечественные картины и картины, связанные с ближнем зарубежье, особенно Казахстану повезло", - рассказал программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.Так, в основном конкурсе смотра пройдет мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться", покажут картины "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Как сыр в масле" Гура Бентвича.Также в программу вошли "Судьба" Жанны Исабаевой, "Распоряжение" Лазару Рамоса, "В тени" Эрдема Тепегеза, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой, "На дальних рубежах" Максима Дашкина, "Бесплодная невеста" Джадаба Маханты, "Гильда" Риши Пэлэма, "Гипноз" Валерия Тодоровского.Как рассказал куратор документальной программы ММКФ "Свободная мысль" Григорий Либергал, на фестивале покажут документальные фильмы "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и "Шаман" Андрея Осипова.В рамках основного конкурса документального кино также покажут "Крым небесный" Дебижева, "Когда мы были братьями" Дэниела Роэра, "Хенд Мейд" Евгения Григорьева и другие.Председателем жюри основного конкурса ММКФ станет режиссер Тимур Бекмамбетов.В жюри также вошли продюсер Александр Йорданеску, кинокритик Брайан Вайнер, писатель Махмуд Солиман, актриса Марина Александрова. За конкурс короткого метра будут отвечать продюсер Марина Жигалова, режиссеры Елена Хазанова и Гай Дэвис.ММКФ должен был пройти весной, но из-за сложной эпидемиологической ситуации смотр перенесли на осень. Он пройдет с 1 по 8 октября.

https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, андрей кончаловский, ким ки дук, тимур бекмамбетов, валерий тодоровский, сергей пускепалис, светлана ходченкова, санкт-петербург, казахстан