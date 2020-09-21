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Культура
https://ria.ru/20200921/mmkf-1577552489.html
На ММКФ покажут фильмы Ким Ки Дука, Тодоровского, Кончаловского
Фильмы Ким Ки Дука, Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:19
2020-09-21T15:55
культура
кино и сериалы
знаменитости
андрей кончаловский
ким ки дук
тимур бекмамбетов
валерий тодоровский
сергей пускепалис
светлана ходченкова
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Фильмы Ким Ки Дука, Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы."Смотр откроется приключенческой мелодрамой "Серебряные коньки" Михаила Локшина о любви девушки и молодого человека из разных слоев общества в рождественском Петербурге 1899 года. Закрываться фестиваль будет фильмом "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова", - рассказали на пресс-конференции фестиваля."На острие" рассказывает про лучшую саблистку мира Александру Покровскую. Она намерена взять олимпийское золото и войти в историю.Но путь ей преграждает успешная девятнадцатилетняя звезда Кира, которая выигрывает все соревнования и не сходит с глянцевых обложек. Между спортсменками начинается ожесточенная схватка не только на турнирах, но в и жизни. Главные роли сыграли Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис и другие."Чудо, что фестиваль состоится. Чудо, что он пройдет очно, хоть и с применением дистанционных вещей... В программе, учитывая коронавирус и всякие прочие обстоятельства, как вы, вероятно, заметили, большее место занимают отечественные картины и картины, связанные с ближнем зарубежье, особенно Казахстану повезло", - рассказал программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.Так, в основном конкурсе смотра пройдет мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться", покажут картины "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Как сыр в масле" Гура Бентвича.Также в программу вошли "Судьба" Жанны Исабаевой, "Распоряжение" Лазару Рамоса, "В тени" Эрдема Тепегеза, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой, "На дальних рубежах" Максима Дашкина, "Бесплодная невеста" Джадаба Маханты, "Гильда" Риши Пэлэма, "Гипноз" Валерия Тодоровского.Как рассказал куратор документальной программы ММКФ "Свободная мысль" Григорий Либергал, на фестивале покажут документальные фильмы "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и "Шаман" Андрея Осипова.В рамках основного конкурса документального кино также покажут "Крым небесный" Дебижева, "Когда мы были братьями" Дэниела Роэра, "Хенд Мейд" Евгения Григорьева и другие.Председателем жюри основного конкурса ММКФ станет режиссер Тимур Бекмамбетов.В жюри также вошли продюсер Александр Йорданеску, кинокритик Брайан Вайнер, писатель Махмуд Солиман, актриса Марина Александрова. За конкурс короткого метра будут отвечать продюсер Марина Жигалова, режиссеры Елена Хазанова и Гай Дэвис.ММКФ должен был пройти весной, но из-за сложной эпидемиологической ситуации смотр перенесли на осень. Он пройдет с 1 по 8 октября.
https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
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кино и сериалы, знаменитости, андрей кончаловский, ким ки дук, тимур бекмамбетов, валерий тодоровский, сергей пускепалис, светлана ходченкова, санкт-петербург, казахстан

На ММКФ покажут фильмы Ким Ки Дука, Тодоровского, Кончаловского

15:19 21.09.2020 (обновлено: 15:55 21.09.2020)
698
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНикита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Фильмы Ким Ки Дука, Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы.
"Смотр откроется приключенческой мелодрамой "Серебряные коньки" Михаила Локшина о любви девушки и молодого человека из разных слоев общества в рождественском Петербурге 1899 года. Закрываться фестиваль будет фильмом "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова", - рассказали на пресс-конференции фестиваля.
"На острие" рассказывает про лучшую саблистку мира Александру Покровскую. Она намерена взять олимпийское золото и войти в историю.
Но путь ей преграждает успешная девятнадцатилетняя звезда Кира, которая выигрывает все соревнования и не сходит с глянцевых обложек. Между спортсменками начинается ожесточенная схватка не только на турнирах, но в и жизни. Главные роли сыграли Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис и другие.
"Чудо, что фестиваль состоится. Чудо, что он пройдет очно, хоть и с применением дистанционных вещей... В программе, учитывая коронавирус и всякие прочие обстоятельства, как вы, вероятно, заметили, большее место занимают отечественные картины и картины, связанные с ближнем зарубежье, особенно Казахстану повезло", - рассказал программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.
Так, в основном конкурсе смотра пройдет мировая премьера фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться", покажут картины "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Предвыборная кампания" Мариана Кришана, "Как сыр в масле" Гура Бентвича.
Также в программу вошли "Судьба" Жанны Исабаевой, "Распоряжение" Лазару Рамоса, "В тени" Эрдема Тепегеза, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой, "На дальних рубежах" Максима Дашкина, "Бесплодная невеста" Джадаба Маханты, "Гильда" Риши Пэлэма, "Гипноз" Валерия Тодоровского.
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 3
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ Партнершип

Фрагмент из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 3

Фрагмент из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ Партнершип

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 3

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
2 из 3

Фрагмент из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
3 из 3

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© Фото предоставлено Централ Партнершип
Как рассказал куратор документальной программы ММКФ "Свободная мысль" Григорий Либергал, на фестивале покажут документальные фильмы "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и "Шаман" Андрея Осипова.
"Программа сильная, конкурс хороший. Впервые четыре из девяти картин – российские. Трое классиков документального кино выдали значительные картины, отдавать их на другие фестивали было бы неразумно. Премьеры новых картин Андрея Кончаловского, Андрея Осипова и Сергея Дебижева", - сказал он.
В рамках основного конкурса документального кино также покажут "Крым небесный" Дебижева, "Когда мы были братьями" Дэниела Роэра, "Хенд Мейд" Евгения Григорьева и другие.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
Председателем жюри основного конкурса ММКФ станет режиссер Тимур Бекмамбетов.
В жюри также вошли продюсер Александр Йорданеску, кинокритик Брайан Вайнер, писатель Махмуд Солиман, актриса Марина Александрова. За конкурс короткого метра будут отвечать продюсер Марина Жигалова, режиссеры Елена Хазанова и Гай Дэвис.
ММКФ должен был пройти весной, но из-за сложной эпидемиологической ситуации смотр перенесли на осень. Он пройдет с 1 по 8 октября.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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КультураКино и сериалыЗнаменитостиАндрей КончаловскийКим Ки ДукТимур БекмамбетовВалерий ТодоровскийСергей ПускепалисСветлана ХодченковаСанкт-ПетербургКазахстан
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