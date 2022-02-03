В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым
В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым
© Нон-стоп продакшнЮра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера Владимира Битокова "Мама, я дома". Гостями вечера стали создатели картины и их друзья.
"Премьера прошла еще на Венецианском кинофестивале, вызвав симпатию зрителей и критики. И вот теперь фильм выходит дома, в России. Сначала в кинотеатрах, а потом и онлайн", — писал об этой ленте в инстаграме продюсер Александр Роднянский.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоздатели фильма "Мама, я дома" на его премьере в кинотеатре "Художественный" в Москве. На первом плане: продюсер Александр Роднянский
Создатели фильма "Мама, я дома" на его премьере в кинотеатре "Художественный" в Москве. На первом плане: продюсер Александр Роднянский
В ленте Битокова по сценарию Марии Изюмовой действие происходит в Кабардино-Балкарии. В центре сюжета оказывается Тоня — водитель автобуса. Ее сын Женя отправляется воевать в Сирию по контракту и погибает там.
Она не может и не хочет в это верить. Она начинает ходить по инстанциям и требовать справедливости, чем всем досаждает. Но именно в такой страшный момент в ее жизни появляется загадочный молодой человек, который выдает себя за Женю.
© Нон-стоп продакшнЮра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
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Юра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
© Non-Stop Production (2021)Кадр из фильма "Мама, я дома"
2 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
© Нон-стоп продакшнКсения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
3 из 4
Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
© Non-Stop Production (2021)Кадр из фильма "Мама, я дома"
4 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
1 из 4
Юра Борисов и Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
2 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
3 из 4
Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Нон-стоп продакшн
4 из 4
Кадр из фильма "Мама, я дома"
© Non-Stop Production (2021)
Роль Тони в фильме исполнила Ксения Раппопорт. По словам Роднянского, на ее кандидатуре остановились практически сразу.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктрисы Ксения Раппопорт (справа) и Аглая Тарасова на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
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Актрисы Ксения Раппопорт (справа) и Аглая Тарасова на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Актер Юра Борисов (слева) и режиссер Владимир Битоков на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
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Актер Юра Борисов (слева) и режиссер Владимир Битоков на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
1 из 2
Актрисы Ксения Раппопорт (справа) и Аглая Тарасова на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
2 из 2
Актер Юра Борисов (слева) и режиссер Владимир Битоков на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
"Было ясно, что нужна по-настоящему большая актриса, способная сыграть сильную женщину, не готовую согласиться с потерей сына. Поэтому я обратился к потрясающей Ксении Раппопорт, согласие которой решило в судьбе фильма многое", — отметил он.
Главную мужскую роль сыграл Юра Борисов ("Бык", "Петровы в гриппе", "Купе номер шесть").
Гостями премьеры стали близкие и друзья создателей ленты. Например, Юрия Борисова поддержала супруга Анна Шевчук и мама Светлана, а Ксению Раппопорт — дочь, актриса Аглая Тарасова.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктеры Юра Борисов и Анна Шевчук на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Актеры Юра Борисов и Анна Шевчук на премьере фильма "Мама, я дома" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Одним из первых драму "Мама, я дома" также посмотрели режиссер Павел Лунгин, писатель Александр Цыпкин, журналистка Надежда Стрелец, актеры Мария Андреева, Екатерина Шумакова, Таисия Вилкова, Александр Горчилин и другие.
В российских кинотеатрах фильм выйдет 10 февраля.