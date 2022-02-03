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В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым

В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве прошла премьера фильма "Мама, я дома" с Раппопорт и Борисовым

В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера Владимира Битокова "Мама, я дома". Гостями вечера стали создатели картины и их друзья. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:28

2022-02-03T14:28

2022-02-03T14:28

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера Владимира Битокова "Мама, я дома". Гостями вечера стали создатели картины и их друзья. В ленте Битокова по сценарию Марии Изюмовой действие происходит в Кабардино-Балкарии. В центре сюжета оказывается Тоня — водитель автобуса. Ее сын Женя отправляется воевать в Сирию по контракту и погибает там. Она не может и не хочет в это верить. Она начинает ходить по инстанциям и требовать справедливости, чем всем досаждает. Но именно в такой страшный момент в ее жизни появляется загадочный молодой человек, который выдает себя за Женю. Роль Тони в фильме исполнила Ксения Раппопорт. По словам Роднянского, на ее кандидатуре остановились практически сразу. Главную мужскую роль сыграл Юра Борисов ("Бык", "Петровы в гриппе", "Купе номер шесть"). Гостями премьеры стали близкие и друзья создателей ленты. Например, Юрия Борисова поддержала супруга Анна Шевчук и мама Светлана, а Ксению Раппопорт — дочь, актриса Аглая Тарасова.Одним из первых драму "Мама, я дома" также посмотрели режиссер Павел Лунгин, писатель Александр Цыпкин, журналистка Надежда Стрелец, актеры Мария Андреева, Екатерина Шумакова, Таисия Вилкова, Александр Горчилин и другие. В российских кинотеатрах фильм выйдет 10 февраля.

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новости культуры, кино и сериалы, ксения раппопорт, павел лунгин, аглая тарасова, сирия, москва