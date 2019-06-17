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РИА Новости

Биография Мухаммеда Мурси

Вчера, 21:22
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© AFP 2019 / Khaled DesoukiМухаммед Мурси
Мухаммед Мурси
© AFP 2019 / Khaled Desouki
Египетский государственный и политический деятель Мухаммед Мурси (полное имя Мухаммед Мурси Иса аль-Аййят, Mohammed Morsi Issa al-Ayyat) родился 20 августа 1951 года в египетском губернаторстве (провинции) Шаркия.
В 1975 году получил степень бакалавра в области инженерии в Каирском университете, в 1978 году там же - степень магистра. В 1982 году защитил докторскую диссертацию в Университете Южной Калифорнии (США).
Получив докторскую степень, преподавал инженерное дело в Калифорнийском университете в Нортридже. Работал в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), занимался разработкой двигателей для программы космических челноков.
В 1985 году Мурси вернулся в Египет, до 2010 года занимал должность профессора инженерии в Университете Эз-Заказика.
Мухаммед Мурси также активно занимался политикой, был членом движения "Братьев-мусульман"*. С 2000 по 2005 год был депутатом парламента как независимый кандидат, поскольку "Братья-мусульмане"* на тот момент были официально запрещены. Впоследствии он был назначен в Руководящее бюро "Братьев-мусульман"*, высший исполнительный орган организации.
В 2006 году Мурси был арестован на семь месяцев после участия в акциях протеста, призывающих к созданию в Египте независимой судебной системы.
В январе 2011 года присоединился к акциям протеста на площади Тахрир, вынудивших президента Хосни Мубарака уйти в отставку.
30 апреля 2011 года члены движения "Братья-мусульмане"* назначили Мурси председателем новой политической организации - "Партии свободы и справедливости" (ПСС).
В январе 2012 года "Партия свободы и справедливости" стала бесспорным победителем выборов в Народное собрание (нижняя палата парламента Египта), получив 38% в голосовании по партийным спискам.
В апреле 2012 года руководство "Партии свободы и справедливости" выдвинуло Мурси в качестве "запасного" кандидата на пост президента Египта - на случай, если основной кандидат "Братьев-мусульман"* Хайрат аш-Шатыр будет снят с выборов.
17 апреля 2012 года комиссия по выборам президента Египта приняла окончательно решение об исключении из президентской гонки десяти потенциальных кандидатов, в том числе бывшего заместителя верховного наставника ассоциации "Братьев-мусульман"* Хайрата аш-Шатыра. Мурси был объявлен основным кандидатом от "Братьев-мусульман"*.
По итогам первого тура выборов президента Египта, который прошел 23-24 мая 2012 года, Мухаммед Мурси набрал 5 миллионов 764 тысячи голосов и вышел во второй тур.
Во втором туре выборов президента Египта, состоявшихся 16-17 июня 2012 года, за Мурси проголосовали 13,23 миллиона избирателей, что составило 51,7% от общего числа проголосовавших.
В июне 2013 года в Египте начались акции протеста против правления Мухаммеда Мурси, к 30 июня внутриполитическая ситуация обострилась.
Египетская оппозиция обвинила Мурси в том, что власть в стране монополизировали "Братья-мусульмане"*. Его также упрекали в неисполнении своих предвыборных обещаний и неумелом управлении страной, что, по мнению его критиков, и ''стало причиной экономического и политического кризиса в Египте''.
3 июля 2013 года египетская армия уведомила Мухаммеда Мурси, что он более не является президентом Египта. Ему был запрещен выезд из страны.
4 июля 2013 года Мухаммед Мурси был арестован.
В отношении него было заведено несколько уголовных дел. 21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси и его ближайших соратников, обвиняемых в подстрекательстве к убийству демонстрантов, к 20 годам заключения. 16 июня 2015 года уголовный суд Каира первой инстанции вынес Мухаммеду Мурси смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы Вади ан-Натрун в дни революции 2011 года. По обвинениям в шпионаже на иностранные разведки бывший лидер получил пожизненный срок. 18 июня 2016 года экс-президент Египта был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.
В ноябре 2016 года Кассационный суд отменил смертный приговор и приговор к пожизненному заключению в отношении Мурси - по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы. Было назначено новое разбирательство.
В сентябре 2017 года Апелляционный суд поддержал приговор в отношении Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара. 30 декабря 2017 года уголовный суд в Каире приговорил Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об неоднократном публичном оскорблении представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях.
17 июня 2019 года стало известно, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался. Согласно данным газеты "Аль-Ахрам", отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.
* Организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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