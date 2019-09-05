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РИА Новости

СМИ: младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа

02:07 05.09.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoМухаммед Мурси
Мухаммед Мурси
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Мухаммед Мурси. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Младший сын покойного президента Египта Мухаммеда Мурси Абдалла скончался из-за сердечного приступа, как и его отец, сообщает египетская газета "Масрави" со ссылкой на источники.
Как сообщил источник в больнице аль-Вахат в Каире, смерть 24-летнего Абдаллы Мурси наступила еще до того момента, как его доставили в больницу. Сообщается, что органы безопасности были уведомлены о случившемся.
Адвокат семьи Мурси Абд аль-Манаам Абд аль-Максуд подтвердил смерть младшего сына экс-президента Египта. По его словам, когда Абдалла Мурси был за рулем автомобиля, у него произошел сердечный приступ.
Экс-президент Египта 67-летний Мухаммед Мурси скончался в июне во время суда по делу о шпионаже. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. При внешнем осмотре на его теле не нашли видимых повреждений. За несколько минут до приступа экс-глава государства выступил с пятиминутной речью перед судьей.
В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.
С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 12:34РИА Новости
Эрдоган надеется, что ООН расследует смерть Мурси
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Мухаммед МурсиЕгипетВ мире
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