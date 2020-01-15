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МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
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РИА Новости

МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте

17:20 15.01.2020 (обновлено: 17:21 15.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир. Архивное фото
АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. МИД Турции выступил с решительным осуждением задержания четырех сотрудников турецкого государственного информационного агентства Anadolu в Каире.
Ранее Anadolu сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четыре сотрудника взяты под стражу и увезены в неизвестном направлении, среди задержанных один гражданин Турции.
"Решительно осуждаем акцию по преследованию и запугиванию турецкой прессы со стороны сил безопасности Египта, которые вчера вечером ворвались в бюро агентства Anadolu в Каире и задержали нескольких его сотрудников, не предъявив при этом никаких обоснований. Эта акция насилия еще раз показала позицию египетского руководства по отношению к свободе слова и демократии", - заявил турецкий МИД.
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Отмечается, что "игнорирование западными странами этого безрассудного отношения к прессе является вкладом в нарушения, происходящие в Египте".
"Мы ожидаем от египетских властей, что сотрудники агентства, один из которых является гражданином Турции, будут немедленно освобождены", - заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента.
Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского посла.
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