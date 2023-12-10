https://ria.ru/20231210/egipet-1914894147.html

В Египте начались президентские выборы

В Египте начались президентские выборы - РИА Новости, 10.12.2023

В Египте начались президентские выборы

Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 09.00 по местному времени (10.00 мск). РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:04

2023-12-10T10:04

2023-12-10T10:11

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КАИР, 10 дек - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 09.00 по местному времени (10.00 мск). Выборы будут проходить три дня - 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21.00 (22.00 мск). Возможность проголосовать имеют порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны будут работать 9376 избирательных участков. Наблюдать за избирательным процессом будут 14 международных организаций, утверждены 220 международных наблюдателей. В первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси составят лидер "Республиканской народной партии" (50 мест в парламенте) Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран. В августе крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение ас-Сиси на новый срок. Двадцатого пятого сентября дата проведения выборов была объявлена Национальной избирательной комиссией Египта. В начале октября нынешний лидер страны сообщил, что будет баллотироваться на третий срок. Подача документов для регистрации на выборы проходила 5-14 октября. Окончательный список кандидатов был утвержден египетским избиркомом 9 ноября, в тот же день официально началась избирательная кампания, продлившаяся месяц. Пятница и суббота были днями тишины, в которые запрещена любая предвыборная агитация. Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране. Египетский избирком ранее сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур в случае необходимости состоится в январе 2024 года. Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет. Таким образом, в случае победы на нынешних выборах он будет находиться на посту президента до 2030 года.* Организация запрещена на территории России

https://ria.ru/20231210/egipet-1914548699.html

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египет

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, мухаммед мурси