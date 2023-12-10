https://ria.ru/20231210/egipet-1914894147.html
В Египте начались президентские выборы
В Египте начались президентские выборы - РИА Новости, 10.12.2023
В Египте начались президентские выборы
Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 09.00 по местному времени (10.00 мск). РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:04
2023-12-10T10:04
2023-12-10T10:11
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КАИР, 10 дек - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 09.00 по местному времени (10.00 мск). Выборы будут проходить три дня - 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21.00 (22.00 мск). Возможность проголосовать имеют порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны будут работать 9376 избирательных участков. Наблюдать за избирательным процессом будут 14 международных организаций, утверждены 220 международных наблюдателей. В первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси составят лидер "Республиканской народной партии" (50 мест в парламенте) Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран. В августе крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение ас-Сиси на новый срок. Двадцатого пятого сентября дата проведения выборов была объявлена Национальной избирательной комиссией Египта. В начале октября нынешний лидер страны сообщил, что будет баллотироваться на третий срок. Подача документов для регистрации на выборы проходила 5-14 октября. Окончательный список кандидатов был утвержден египетским избиркомом 9 ноября, в тот же день официально началась избирательная кампания, продлившаяся месяц. Пятница и суббота были днями тишины, в которые запрещена любая предвыборная агитация. Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране. Египетский избирком ранее сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур в случае необходимости состоится в январе 2024 года. Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет. Таким образом, в случае победы на нынешних выборах он будет находиться на посту президента до 2030 года.* Организация запрещена на территории России
https://ria.ru/20231210/egipet-1914548699.html
https://ria.ru/20231209/egipet-1914868392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, мухаммед мурси
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Мухаммед Мурси
В Египте начались президентские выборы
В Египте открылись избирательные участки на выборах президента
КАИР, 10 дек - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Египта открылись во всех провинциях страны в 09.00 по местному времени (10.00 мск).
Выборы будут проходить три дня - 10, 11 и 12 декабря. Участки будут закрываться в 21.00 (22.00 мск). Возможность проголосовать имеют порядка 67 миллионов египтян. Во время выборов на территории страны будут работать 9376 избирательных участков. Наблюдать за избирательным процессом будут 14 международных организаций, утверждены 220 международных наблюдателей.
Процедура выборов президента Египта
В первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси
составят лидер "Республиканской народной партии" (50 мест в парламенте) Хазем Омар, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель "Египетской социал-демократической партии" Фарид Захран.
В августе крупнейшая в парламенте Египта партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее родины") заявила, что выступает за выдвижение ас-Сиси на новый срок. Двадцатого пятого сентября дата проведения выборов была объявлена Национальной избирательной комиссией Египта. В начале октября нынешний лидер страны сообщил, что будет баллотироваться на третий срок.
Подача документов для регистрации на выборы проходила 5-14 октября. Окончательный список кандидатов был утвержден египетским избиркомом 9 ноября, в тот же день официально началась избирательная кампания, продлившаяся месяц. Пятница и суббота были днями тишины, в которые запрещена любая предвыборная агитация.
Выборы президента Египта за пределами страны состоялись 1-3 декабря. Голосование проходило в 137 избирательных участках в 121 стране.
Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт
Египетский избирком ранее сообщил, что результаты первого тура президентских выборов будут официально объявлены 18 декабря. Второй тур в случае необходимости состоится в январе 2024 года.
Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси
и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет. Таким образом, в случае победы на нынешних выборах он будет находиться на посту президента до 2030 года.
* Организация запрещена на территории России